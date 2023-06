Home / Photo Gallery / lifestyle / what time is exactly best to eat banana in morning evening or night easy to consume kela k ...

किसी भी समय न खाएं केला, ये समय है सबसे बेस्ट, मिलते हैं कई फायदे, 90% लोग नहीं जानते

What is Best Time to Eat Banana: केला सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसका स्वाद भी काफी लाजवाब होता है, जिसके चलते ज्यादातर लोग केला खाना पसंद करते हैं. लेकिन इसे खाने का कौन सा समय बेस्ट है, इस बारे में कोई ध्यान नहीं देता है. आइए हेल्थलाइन डॉट कॉम के अनुसार आज हम आपको बताते हैं कि किस समय केला खाना (Best time to eat banana) बेहतर हो सकता है.

01 इस समय और इस तरह से खाएं केला: नाश्ते में केला खाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन नाश्ते के रूप में सिर्फ केला खाना सही नहीं है. ऐसे में आप अपनी पसंद का नाश्ता करने से पहले या फिर नाश्ते के साथ केला खा सकते हैं. (Image-Canva)

02 सिर्फ केला न खाएं: बहुत लोग नाश्ते में केवल केला खाना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि केले में कार्बोहाइड्रेट और प्राकृतिक शर्करा काफी मात्रा में होती है. इसे अकेले सेवन करने से ब्लड शुगर में लेवल में इजाफा हो सकता है, इसलिए आपको सुबह नाश्ते में सिर्फ केला खाने से बचना चाहिए. (Image-Canva)

03 इन चीजों के साथ डाइट में करें शामिल: नाश्ते में केले का आनंद लेने के लिए आप इसको अलग-अलग तरीकों से ब्रेकफास्ट का हिस्सा बना सकते हैं. केले को आप स्मूदी के तौर पर खा सकते हैं. तो वहीं ओटमील के ऊपर कटे हुए केले डाल कर खा सकते हैं. इसके साथ ही केले को आप हाई प्रोटीन वाली चीजों के साथ एड करके भी खा सकते हैं. (Image-Canva)

04 फाइबर-विटामिन्स-मिनरल्स का बेस्ट सोर्स: केला फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स का बेहतर सोर्स होता है. एक मीडियम साइज के केले में लगभग 3 ग्राम फाइबर होता है. केला हाई कार्ब्स वाले नाश्ते से ज्यादा बेहतर होता है. हालांकि, केले में नेचुरल शुगर काफी मात्रा में होती है, इसलिए केले को खाली पेट खाने से भी बचना चाहिए. (Image-Canva)

05 केला खाने के फायदे: केले में अच्छी मात्रा में पोटैशियम, फाइबर और विटामिन बी6 और सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. ये सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद होते हैं. ब्रेकफास्ट में इनको शामिल करने से इसंटेन्ट एनर्जी मिल सकती है. साथ ही इनको उच्च फाइबर, उच्च कार्ब वाले खाद्य पदार्थों और प्रोटीन स्रोत के साथ खाने से ब्लड शुगर और भूख के स्तर में सुधार हो सकता है. (Image-Canva)