World Health Day 2023: गर्मियों के लिए बेस्ट हैं 5 हेल्थ ड्रिंक, नहीं होगी पानी की कमी, फिट रहेगा शरीर

Best Healthy Juice Drink for Your Health: गर्मियों का मौसम चालू हो चुका है. आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं. गर्मियों में बेहद जरूरी होता है कि शरीर में पानी की कमी न पड़े. इसकी कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं. इसके लिए जरूरी है कि गर्मियों में हेल्दी फूड और हेल्दी ड्रिंक का सेवन करें. आइए आज हम आपको कुछ बेस्ट हेल्थ जूस बताते हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं.

01 चुकंदर का जूस: चुकंदर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. यह शरीर को हेल्दी रखने के साथ कई बीमारियों को भी दूर करता है. चुकंदर का जूस बेहद पौष्टिक होता है. चुकंदर का जूस पीने से ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है।. हर दिन करीब 250 ml चुकंदर का जूस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है और यह आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर सकता है. इससे हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो जाती है. (File Photo)

02 नींबू का रस: गर्मियों में नींबू पानी पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. नींबू में विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है होती है. विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट कम्पाउंड है, जो पानी को आंतों में खींचता है. इससे आंतों में पानी की मात्रा अधिक बढ़ने से स्टूल को सॉफ्ट बनाता है और मल त्याग करने में आसानी रहती है. गर्मियों में एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस निचोड़कर सुबह या रात में सोने से पहले पी जाएं. इससे शररी में विटामिन सी और पानी की भी कमी नहीं होगी. साथ ही कब्ज में सारा दिन नॉर्मल पानी पीते रहें. (Image-Canva)

03 संतरे का जूस- संतरे के जूस में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है. विटामिन C से भरपूर संतरे के जूस में फाइबर की मात्रा काफी अधिक होती है. फाइबर के सेवन से मल लूज होता है और आसानी से पेट साफ हो जाता है. विटामिन सी आपके पाचन चक्र को बेहतर बनाने में भी मदद करता है. यदि आप भी प्रतिदिन संतरे का जूस पीते हैं तो इससे इम्यूनिटी भी मजबूत बनी रहेगी और आप कई अन्य रोगों से भी बचे रह सकते हैं. इसलिए गर्मियों के मौसम में संतरे के जूस का सेवन जरूर करें. Image-Canva (File Photo)

04 सेब का जूस: सेब खाना जितना फायदेमंद होता है, उतना ही सेब का जूस पीना भी सेहत के लिए हेल्दी होता है. सेब का जूस पीने से आप कई रोगों से बचे रह सकते हैं. सेब के जूस में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं. इसमें आयरन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है. साथ ही सेब में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, ई, फाइबर, राइबोफ्लेविन आदि भी इसमें मौजूद होते हैं, जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं. इसका उपयोग वजन कम करने, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल आदि के लिए बेहद फायदेमंद होता है. Image-Canva (File Photo)