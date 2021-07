Pure Mustard Oil: इन 5 तरीकों से करें शुद्ध सरसों के तेल की पहचान

Check Quality Of Mustard Oil At Home: मिलावटी तेल का इस्‍तेमाल सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. इससे पेट में गैस, एसिडिटी (Acidity) आदि समस्‍याएं हो सकती हैं. ऐसे में आपको शुद्ध सरसों के तेल की पहचान जरूर होनी चाहिए, ताकि आप और आपका परिवार इस मिलावटी, हानिकारक तेल से बचे रहें- All Images/shutterstock