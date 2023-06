Home / Photo Gallery / lifestyle / how to get rid of dark circles under eye naturally follow 6 amazing tips to remove permane ...

आंखों के नीचे गहरे होते जा रहे हैं काले घेरे, दूर करने के लिए अपनाएं 6 कारगर उपाय, 7 दिनों में ही दिखेगा फर्क

How To Get Rid Of Dark Circles: व्‍यस्‍त लाइफस्टाइल में आंखों के नीचे डार्क सर्कल का होना एक आम समस्‍या बन गई है. हर वक्‍त थकान, स्‍ट्रेस, कम सोने आदि के कारण ऐसा होना स्‍वाभाविक है. यहां हम बता रहे हैं कि आप किस तरह आंखों के नीचे काले घेरे को दूर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में.

01 हमारे आंखें और स्किन सेहत के कई राज खोल देती हैं. डार्क सर्कल भी दरअसल हमारे खराब होते लाइफस्‍टाइल की कहानी बताता है. आंखों के नीचे काले घेरे की वजह नींद की कमी, सोने की खराब क्‍वालिटी, किसी तरह की एलर्जी, हाइपरपिग्मेंटेशन, एनीमिया, धूम्रपान का संकेत देता है. ऐसे में अगर लाइफस्‍टाइल को ठीक करें और कुछ सिंपल उपायों को अपनाएं तो डार्क सर्कल की समस्‍या दूर हो सकती है. Image : Canva

02 हेल्‍थलाइन के मुताबिक, बेहतर होगा अगर आप रात के वक्‍त कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें. यही नहीं, इस बात का भी ध्‍यान रखें कि नींद गहरी हो और कम से कम नींद टूटे. अगर आप 1 सप्‍ताह अच्‍छी नींद लें, तो इससे आपके चेहरे पर तेजी से अंतर नजर आने लगेगा. Image : Canva

03 सोते वक्‍त इस बात का ध्‍यान रखें कि आपका चेहरा बेड से थोड़ा उठा हुआ हो, इसके लिए आप अच्‍छे तकिए का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. ऐसा करने से चेहरे पर ब्‍लड का फ्लो बना रहेगा और आंखों के आसपास डार्क सर्कल या पफीनेस नहीं बनेंगे. इसलिए सोने के तरीके में बदलाव लाएं और डार्क सर्कल को दूर रखें. Image : Canva

04 चाय में भरपूर मात्रा में कैफीन और एंटीऑक्‍सीडेंट पाया जाता है. यह ब्‍लड फ्लो को बेहतर रखने, ब्‍लड सर्कुलेशन बढ़ाने, चिपके वेन्‍स को हील करने में मदद कर सकता है. इसके लिए आप टीबैग को गर्म पानी में डुबोकर रखें और फिर इसे निकालकर 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें. अब इसे आंखों पर रखें. ऐसा करने से हफ्तेभर में डार्क सर्कल चले जाएंगे.Image : Canva

05 आप अपने डाइट में विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्‍सीडेंट आदि को शामिल करें. ऐसा करने से आपकी आंखों के आसपास की वेन्‍स हेल्‍दी रहेंगी और कालापन दूर हो जाएगा. Image : Canva

06 अधिक देर तक तेज रोशनी मसलन, कम्‍प्‍यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि के इस्‍तेमाल से भी आंखों पर दबाव बनता है और आसपास की स्किन गहरी हो जाती है. बेहतर होगा अगर आप ब्‍लू लाइट प्रोटेक्‍टर स्‍क्रीन का इस्‍तेमाल करें या खास चश्‍मे को पहनकर ही काम करें. बीच बीच में ब्रेक लें. Image : Canva