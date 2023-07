Home / Photo Gallery / lifestyle / how to use almond oil in mehndi or henna to make hair strong healthy silky shiny and dandr ...

बालों में लगाते हैं मेहंदी? बादाम का तेल करें मिक्स, रंग ही नहीं खूबसूरती भी जाएगी निखर

How to Use Almond Oil With Mehndi: बालों में मेहंदी का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं. इसे असरदार बनाने के लिए ज्यादातर लोग मेहंदी में तरह-तरह की चीजों को मिलाते हैं. अगर आप बालों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ ही इन्हें सिल्की-शाइनी और मजबूत बनाना चाहते हैं तो मेहंदी में बादाम का तेल मिलाकर देखें. आइए जानते हैं मेहंदी में बादाम का तेल मिक्स करने के तरीके और इसे बालों में लगाने के कुछ फायदों के बारे में.

01 इस तरह मेंहदी में मिक्स करें बादाम का तेल: बालों में मेहंदी लगाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में गर्म पानी लें. फिर इसमें मेहंदी पाउडर डालकर अच्छी तरीके से इसको मिक्स करें और गाढ़ा घोल तैयार कर लें. फिर मेहंदी में बादाम के तेल की कुछ बूंदे एड करें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर के कुछ देर के लिए रख दें. अब मेहंदी को बालों पर अप्लाई करें और एक घंटे के लिए लगा रहने दें. इसके बाद सादे पानी से हेयर वॉश कर लें. आइये अब जानते हैं मेहंदी में बादाम का तेल मिक्स करने के फायदों के बारे में. (Image-Canva)

02 डैंड्रफ से मिलेगी निजात: मेहंदी में बादाम का तेल मिक्स करने से डैंड्रफ से जल्द ही निजात मिल जाती है. दरअसल स्कैल्प में ड्रायनेस होने की वजह से डैंड्रफ हो जाता है. जिसकी वजह से कई बार खुजली और बालों के गिरने की दिक्कत सामने आती है. ऐसे में अगर आप मेहंदी में बादाम का तेल मिक्स करते हैं, तो ये स्कैल्प का मॉइश्चर मेंटेन करने में मदद करता है जिससे डैंड्रफ खत्म होने लगता है. (Image-Canva)

03 स्कैल्प रहेगा क्लीन: स्कैल्प को साफ रखने में भी बादाम का तेल मददगार है. दरअसल बादाम के तेल में मौजूद विटामिन्स बालों के लिए बेहतरीन क्लीजिंग एजेंट का काम करते हैं. जिसकी वजह से मेंहदी में बादाम का तेल मिक्स करके लगाने से स्कैल्प पर गंदगी नहीं जमती है. इससे स्कैल्प क्लीन रहता है और बालों को मजबूती भी मिलती है. (Image-Canva)

04 हेयर ग्रोथ बढ़ती है: मेहंदी में बादाम का तेल मिक्स करके लगाने से बालों की ग्रोथ भी बेहतर होती है. इससे बालों का टूटना-झड़ना भी बंद होता है और बालों के विकास में तेजी आती है. इतना ही नहीं बालों को थिक और मजबूत बनाने में भी ये काफी कारगर होता है. (Image-Canva)

05 हेल्दी रहेंगे बाल: मेहंदी में बादाम का तेल मिक्स करने से बाल हेल्दी बनते हैं. दरअसल तेल को मेहंदी में मिलाकर लगाने से मेहंदी का पोषण दोगुना हो जाता है. बादाम के तेल में मौजूद विटामिन ए, बी और ई के गुण स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाने में मदद करते हैं जिससे बाल हेल्दी बनते हैं. (Image-Canva)