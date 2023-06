Home / Photo Gallery / lifestyle / how to use ghee for best skin care like moisturizer hand cream lip balm and body scrub

सेहत ही नहीं स्किन के लिए भी बेस्ट है घी, 5 तरह से करें इस्तेमाल, त्वचा को मिलेंगे बड़े फायदे

How to Use Ghee For Skin Care: ये तो आप जानते ही हैं कि घी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसी वजह से रसोई में घी का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है. लेकिन आपको बता दें कि घी केवल हेल्थ के लिए ही बेस्ट नहीं होता है. ये स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. जो आपकी स्किन सम्बन्धी कई तरह की दिक्कतों (Skin problems) को दूर करने में अच्छी भूमिका निभाता है. तो आइये हेल्थलाइन डॉट कॉम के अनुसार आज जानते हैं कि स्किन केयर में घी का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है.

01 फेस मास्क बनाकर करें इस्तेमाल: दो चम्मच घी और दो चम्मच बेसन लेकर इनको आपस में मिक्स कर लें. इसके बाद इसमें एक चुटकी हल्दी मिला कर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इसको फेस मास्क की तरह से चेहरे पर अप्लाई करें और बीस मिनट के लिए लगा रहने दें. फिर सादे पानी से चेहरा धो लें. इससे फेस पर निखार आता है और स्किन सॉफ्ट बनती है. (Image-Canva)

02 मॉइश्चराइज़र के तौर पर ऐसे करें यूज: मॉइश्चराइज़र बनाने के लिए आप दो चम्मच पिघला हुआ घी लें. फिर इसमें दो चम्मच एलोवेरा जेल डालकर अच्छे से मिक्स करें और स्मूद पेस्ट तैयार कर लें. इसको अपने फेस पर अप्लाई करें और दस से पंद्रह मिनट के लिए लगा रहने दें. इसके बाद इसको सादे पानी से धोकर सॉफ्ट टॉवल से फेस को सुखा लें. (Image-Canva)

03 हैंड क्रीम बनाने के टिप्स: अगर बर्तन धो-धो कर आपके हाथों की स्किन रफ एंड ड्राई हो रही है, तो इसको सॉफ्ट बनाने के लिए आप घी से हैंड क्रीम भी बना सकते हैं. इसके लिए आप दो चम्मच घी लेकर इसको पिघला लें. फिर इसमें दो चम्मच नारियल का तेल या फिर बादाम का तेल मिक्स कर के क्रीम तैयार करें. फिर इसको अपने हाथों पर अप्लाई करके कुछ देर मसाज करें. (Image-Canva)

04 लिप बाम बनाने का तरीका: अगर आपके होंठ फट रहे हैं और स्किन रूखी-बेजान हो रही है तो रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा घी लें. फिर इसको अच्छी तरीके से अपने लिप्स पर अप्लाई करके, कुछ देर उंगली से होंठों की मसाज करें. फिर इसको रात भर ऐसे ही लगा रहने दें. आपके होंठ सॉफ्ट होने के साथ ही पिंक भी होने लगेंगे. (Image-Canva)