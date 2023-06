Home / Photo Gallery / lifestyle / how to use tea leaves for get rid of tanning sunburn dead skin cells and oily skin problem

चेहरे पर चाहिए इंस्टेंट ग्लो, चाय की पत्ती का 5 तरह से करें इस्तेमाल, कई स्किन प्रॉब्लम भी हो जाएंगी दूर

How to Use Tea Leaves For Skin Care: चाय की पत्ती का इस्तेमाल तो आप रोजाना ही चाय बनाने के लिए करते होंगे. कई बार आपने इसको गार्डनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आपने चाय की पत्ती का यूज स्किन केयर के लिए किया है? अगर नहीं, तो बता दें कि चाय की पत्ती को स्किन केयर में इस्तेमाल करने से आपको कई फायदे मिल सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

01 ऐसे इस्तेमाल करें चाय की पत्ती: त्वचा की देखभाल के लिए चाय की पत्ती का स्क्रब बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए चाय की पत्ती को थोड़े से पानी में डालकर उबाल लें. फिर इसका पानी हटा दें और पत्ती को छान कर साफ़ पानी से धो लें. फिर चाय की पत्ती में थोड़ा सा शहद, गुलाब जल, चावल का आटा और नींबू का रस मिक्स करके स्क्रब बनायें और फेस पर लगाकर सर्कुलर मोशन में मसाज करें. इसको पंद्रह मिनट तक लगा रहने दें फिर साफ पानी से फेस वॉश कर लें. (Image-Canva)

02 टैनिंग दूर होगी: चाय की पत्ती टैनिंग दूर करने में कारगर है. दरअसल चाय की पत्ती में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट तत्व स्किन को टैनिंग और सनबर्न से निजात दिलाने में मदद करते हैं. इसके इस्तेमाल से फेस पर नेचुरल ग्लो आता है और स्किन सॉफ्ट बनती है. (Image-Canva)

03 डार्क सर्कल कम होंगे: डार्क सर्कल चेहरे की सुंदरता को फीका करने का काम करते हैं. ऐसे में आप अंडर आई सर्कल्स को दूर करने के लिए चाय की पत्ती का स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आंखों के नीचे काले घेरों को दूर करने के साथ ही स्किन को सॉफ्ट भी बनाता है. (Image-Canva)

04 ऑयली स्किन से मिलेगी निजात: ऑयली स्किन से निजात पाने के लिए आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं. बता दें कि एंटी-ऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर चाय की पत्ती, ऑयली स्किन की दिक्कत को कम करने में भी अच्छा रोल निभाती है. ये स्किन के एक्सट्रा ऑयल को कंट्रोल करके ओपन स्किन पोर्स को कम करने में मददगार होती है.(Image-Canva)