Best Destinations To Visit In Monsoon: हरियाली, बहता पानी और दिलकश वादियों, फूलों के ये खूबसूरत नजारे देख कर इस बार आपकी बारिश का मजा दोगुना हो जाएगा. देश की ये खूबसूरत जगहें यकीन मानिए आपको जन्‍नत की सैर का एहसास कराएगी. अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं और इस बार कहीं घूमने का प्‍लान बना रहे हैं तो जरूर जानिए इन खूबसूरत जगहों के बारे में- All Images/shutterstock