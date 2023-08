Home / Photo Gallery / lifestyle / kitchen tips how to balance extra oil in sabji curry use boiled potato besan corn flour an ...

सब्जी में पड़ गया है ज्यादा तेल? इन तरीकों का करें इस्तेमाल, एकदम नजर नहीं आएगा एक्स्ट्रा ऑयल

How to Balance Extra Oil in Gravy: सही अंदाज न मिल पाने की वजह से कई बार सब्जी में तेल ज्यादा हो जाता है. जो सब्जी की ग्रेवी में ऊपर की ओर तैरता नजर आता है. जिसकी वजह से टेस्टी सब्जी भी देखने में अच्छी नहीं लगती है. ऐसे भी कुछ कुकिंग टिप्स की मदद से आप सब्जी के एक्स्ट्रा ऑयल को मैनेज कर सकते हैं. जिसके बाद सब्जी में एक्स्ट्रा ऑयल नजर नहीं आएगा. तो आइये जानते हैं इन टिप्स के बारे में.

01 ब्रेड की मदद लें: सब्जी का ऑयल बैलेंस करने के लिए आप ब्रेड की मदद ले सकते हैं. इसके लिए ब्रेड को ड्राई रोस्ट करें. फिर इसको सब्जी की सतह पर रखकर एक-दो मिनट के लिए छोड़ दें, फिर इसको निकाल कर हटा दें. इस तरह से ब्रेड एक्स्ट्रा ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेगी और सब्जी में तेल कम नजर आएगा. (Image-Canva)

02 उबले आलू का इस्तेमाल करें: उबले हुए आलू का इस्तेमाल भी सब्जी से तेल कम करने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए उबले आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ कर इसको रोस्ट कर लें. फिर इनको सब्जी में डालें और सब्जी को पांच मिनट तक पैन में बिना ढके पका लें. इसके कुछ देर बाद आलू को निकाल कर अलग कर दें. इससे आलू ग्रेवी के एक्सट्रा ऑयल को सोख लेगा. (Image-Canva)

03 टोमेटो प्यूरी मिला सकते हैं: सब्जी में मौजूद तेल ग्रेवी के ऊपर तैरता रहता है. जो देखने में अच्छा नहीं लगता है. ऐसे में सब्जी के ऊपर की लेयर को निकालकर हटा दें. फिर पैन में टोमेटो प्यूरी डालकर एक मिनट पकाएं और इसको सब्जी में मिक्स कर दें. अब सब्जी को बिना ढके दो मिनट लो फ्लेम पर पका लें. इससे तेल सब्जी में नजर नहीं आएगा. (Image-Canva)

04 कॉर्न फ्लोर यूज करें: सब्जी में एक्स्ट्रा ऑयल होने पर आप इसमें कॉर्न फ्लोर का यूज भी कर सकते हैं. इसके लिए कॉर्न फ्लोर में पानी मिक्स करके घोल बना लें. फिर इसको किसी पैन में लो फ्लेम पर दो मिनट के लिए पका लें. इसके बाद इस घोल को सब्जी में मिक्स कर दें. इससे सब्जी में मौजूद अतिरिक्त तेल दिखाई नहीं देगा और सब्जी का टेस्ट भी बेहतर हो जायेगा. (Image-Canva)