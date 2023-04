Home / Photo Gallery / lifestyle / knees and elbow cleaning tips to remove blackness with 7 easy home remedies like baking so ...

कोहनी और घुटनों पर जम गया है मैल, 7 घरेलू चीजों की लें मदद, मिनटों में चमक जाएगी स्किन

How to Clean Elbow and Knees: त्वचा को क्लीन रखने के लिए लोग कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. इसके बावजूद, कोहनी और घुटने अक्सर गंदे और काले नजर आते हैं. स्पेशल स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बावजूद कोहनी और घुटने साफ होने का नाम नहीं लेते हैं. ऐसे में अगर आपके कोहनी पर भी मैल जम गया है तो कुछ घरेलू चीजों से आप स्किन को मिनटों में चमका सकते हैं. आइए जानते हैं कोहनी और घुटनों को क्लीन करने के टिप्स.

01 खीरे का इस्तेमाल करें: खीरे की मदद से आप कोहनी और घुटनों का कालापन दूर कर सकते हैं. इसके लिए खीरे को गोल साइज में काट लें. अब खीरे की स्लाइस को कोहनी और घुटनों पर रब करें. 15 मिनट तक रगड़ने के बाद इसे 5 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें. इसके बाद ठंडे पानी से त्वचा को धो लें. इससे आपकी कोहनी और घुटने साफ होने लगेंगे. (Image-Canva)

02 बेकिंग सोडा और नींबू की मदद लें: बेकिंग सोडा को त्वचा का बेस्ट क्लींजर माना जाता है. वहीं एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर नींबू त्वचा के डेड स्किन सेल्स रिमूव करने में मददगार होता है. ऐसे में नींबू को बीच से काट लें. अब इस पर 1 चम्मच बेकिंग सोडा लगाकर कोहनी और घुटनों पर रब करें. फिर 15 मिनट बाद साफ पानी से त्वचा को धो लें. (Image-Canva)

03 एलोवेरा और दूध यूज करें: औषधीय तत्वों से भरपूर एलोवेरा को एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल तत्वों का बेहतर स्रोत माना जाता है. ऐसे में रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल में दूध मिक्स करें. अब इसे कोहनी और घुटनों पर अप्लाई करें. सुबह उठने के बाद त्वचा को ताजे पानी से धो लें. (Image-Canva)

04 आलू का रस लगाएं: कोहनी और घुटनों में जमा मैल छुड़ाने के लिए आप आलू के रस का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए आलू को कद्दूकस कर लें. अब इसके रस को कटोरी में निचोड़ लें. फिर आलू के रस को त्वचा पर लगाएं और 15 मिनट बाद साफ पानी से धोकर मॉइश्चराइजर अप्लाई कर लें. (Image-Canva)

05 हल्दी से करें साफ: त्वचा पर निखार लाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल भी बेस्ट होता है. इसके लिए हल्दी पाउडर में 1 चम्मच दूध मिलाकर पेस्ट तैयार करें. अब इस पेस्ट को कोहनी और घुटनों पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. फिर कुछ समय बाद साफ पानी से त्वचा को वॉश कर लें. (Image-Canva)

06 कोकोनट ऑयल लगाएं: नारियल के तेल का इस्तेमाल करके भी आप कोहनी और घुटनों की त्वचा को साफ कर सकते हैं. इसके लिए हर रोज नहाने के बाद स्किन पर कोकोनट ऑयल अप्लाई करें. फिर 2-3 मिनट तक कोहनी और घुटनों की मसाज करें. (Image-Canva)