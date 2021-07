Kuremal Kulfi: इमली, अनार, फालसा, आम, कीवी, कुल्फी की 45 वैरायटी खाने के लिए सीधे आएं कूड़ेमल कुल्फी

(डॉ. रामेश्वर दयाल)

Kuremal Kulfi At Old Delhi: अगर हम कुल्फी की बात करेंगे तो पुरानी दिल्ली (Old delhi) जरूर याद आएगी. वो इसलिए कि पुराने वक्त में वॉल्ड सिटी में ही कुल्फी की ईजाद मानी जाती है. यहां से बनकर वह दूसरी जगहों पर पहुंची. पुरानी दिल्ली में जब आप भ्रमण करेंगे तो वहां कुल्फी वाला जब बर्फ के टुकड़ो से भरे गोल-गोल तांबे या मिट्टी के बड़े मटके में कुल्फी से भरे सांचों को घुमाता है तो अंदर से आ रही आवाज कानों और मन में 'रस' घोल देती है. तो अब आप मान लीजिए जब यह कुल्फी सांचों से निकलकर आपकी जुबान तक पहुंचेगी तो यह रस कई गुणा बढ़ जाएगा. कुल्फी बेचने का ऐसा सिस्टम आपको वहीं मिलेगा. हम आपको पुरानी दिल्ली के एक ऐसे ही मशहूर कुल्फी वाले से मिलवा रहे हैं, जिसके पास करीब 45 किस्म और स्वाद और वैरायटी की कुल्फी हाजिर है. इनमें ट्रेडिशनल के अलावा स्टफ्ड कुल्फी भी शामिल है. जमाने के नए चलन के साथ इस कुल्फी वाले ने अब वीगन कुल्फी भी बेचना शुरू कर दिया है. कुल्फी की इतनी पुरानी दुकान शायद आपको कहीं और ही मिले. कभी भांग की कुल्फी भी मिला करती थी इस दुकान पर. (all images: kuremalkulfi)