हंसी के गोलगप्पे: कैल्शियम की गोली के दो टुकडे़ हो गए तो दादी बोली... हंसी के गोलगप्पे: हंसी के हंसगुल्‍लों में आप भूल जाएंगे तनाव, थकान और इन मजेदार चुटकुलों (Hindi Funny Jokes) को पढ़ने के बाद जोरदार ठहाकों का ऐसा सिलसिला शुरू होगा, जो जल्‍दी नहीं थमेगा. तो हो जाइए हंसने के लिए तैयार... News18 Hindi | May 29, 2021, 9:24 AM IST

1 / 6 पत्नी- अब तो दाढ़ी बना लो...

पति- क्यों...? कोई प्रॉब्लम...?

पत्नी- बाजू वाली पूछ रही थी कि तुम्हारे घर जो बाबा आए हैं वह कोरोना का धागा देते हैं क्या...?

2 / 6 आज डॉक्टर साहब कहने लगे- आज तो मैं निरुत्तर हो गया जब मुझसे एक पेशंट ने अचानक पूछ लिया...

क्या कोविशील्ड लगे लड़के का विवाह कोवैक्सीन* लगी कन्या से हो सकता है...??

डॉक्टर ने जवाब तो नही दिया पर पास खड़े एक ज्ञानी ने ये जवाब दिया...

बिल्‍कुल यह अति उत्तम विवाह की श्रेणी में आएगा

पैदा होने वाली सन्तान कोरोना कोविड के सभी वेरिएंट से मुकाबला कर सकेगी...!!!

3 / 6 मास्टर जी- गजल और भाषण में क्या अंतर होता है...?

छात्र- पराई स्त्री का हर शब्द गजल होता है...

और बीवी का हर शब्द भाषण...!!!

4 / 6 मोलू बोला...

अंग्रेजी में 31 को थर्टी वन

और 21 को ट्वेंटी वन कहते है तो...

11 को वन टी वन क्यों नहीं कहते...???

बस सोच रहा था...!!!

5 / 6 कैल्शियम की गोली हाथ से नीचे गिर गई और उसके दो टुकडे़ हो गए

दादी बोली ले ससुरि खुद ही टूट गई...

यो करेगी हमारी हड्डियां मजबूत...

सब चुप...!!!

6 / 6 गोलू बोला...

अगर पति पत्‍नी साइकिल के दो पहियों की तरह होते हैं तो

इसमें गर्लफ्रेंड को जोड़ कर एक रिक्‍शा बना सकते हैं क्‍या...

बस यूं ही पूछ रहा था...!!!

