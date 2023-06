Home / Photo Gallery / lifestyle / 5 foods must avoid putting in child lunch box instant noodles fried food and leftovers sho ...

बच्चे से जरूर करें लाड-प्यार, जिद के बावजूद लंच बॉक्स में न रखें 5 चीजें, सेहत हो सकती है प्रभावित

Which Foods to Avoid in Kids Lunch Box: ज्यादातर पैरेंट्स बच्चों के टिफिन में वो चीजें रखना चाहते हैं, जो उनके बच्चे खाना पसंद करते हैं, ताकि बच्चे लंच टाइम में टिफिन पूरी तरह से फिनिश कर सकें. कई बार कुछ चीजों को बच्चों के जिद करने के बावजूद भी उनके टिफिन (Lunch box) में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चीजें उनकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकती हैं. आइए आज जानते हैं उन चीजों के बारे में, जिन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में रखना अवॉयड करना चाहिए.

01 इंस्टेंट नूडल्स: बच्चे अक्सर स्कूल के लंच बॉक्स में नूडल्स ले जाने की जिद करते हैं. उनकी जिद के आगे मजबूर होकर कई बार पेरेंट्स न चाहते हुए भी टिफिन में नूडल्स रख देते हैं. लेकिन ये इंस्टेंट नूडल्स आपके बच्चे की सेहत के लिए सही नहीं होते हैं. इनमें किसी तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते हैं. साथ ही इनमें कैलोरी भी भरपूर मात्रा में होती है. जो बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. (Image-Canva)

02 बचा हुआ खाना: कई बार माता-पिता बच्चों के टिफिन में बची हुई करी/सब्जियां पैक कर देते हैं. लेकिन गर्मी के दिनों में लंच टाइम तक इनका स्वाद और न्यूट्रिएंट्स बेकार हो जाता है. साथ ही कई बार खाना खराब भी हो सकता है, जिसकी समझ बच्चों को नहीं होती है. ऐसे में बच्चों को फ़ूड प्वाइजनिंग भी हो सकती है. इसलिए बचे हुए या बासी खाने को बच्चों के टिफिन में रखने से बचना चाहिए. (Image-Canva)

03 तली-भुनी चीजें: फ्रेंच फ्राइज़, आलू के चिप्स और तले हुए चिकन नगेट्स जैसी ज्यादा तली-भुनी चीजों को भी, बच्चों के लंच बॉक्स में रखने से बचना चाहिए. दरअसल ये चीजें अनहेल्दी होती हैं जिसमें भरपूर मात्रा में फैट मौजूद होता है. जो आपके बच्चों का वजन बढ़ाने के साथ ही उनके पेट के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में इनकी जगह आप शकरकंद, बेक्ड चिकन टेंडर्स या स्टीम्ड डंपलिंग्स जैसी चीजों को लंच बॉक्स में रख सकते हैं. (Image-Canva)

04 प्रोसेस्ड मीट एंड स्नैक्स: मीट, सॉसेज, हॉट डॉग, चिप्स, कुकीज और पैकेज्ड स्नैक्स जैसे हाई प्रोसेस्ड मीट एंड स्नैक्स भी बच्चों के टिफिन में रखने से आपको बचना चाहिए. दरअसल इनमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है. साथ ही ये नमक, चीनी और अनहेल्दी फैट से भरे होते हैं, जो सेहत सम्बन्धी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं. इसलिए इनकी जगह आप ग्रील्ड चिकन, होममेड वेजी पैटीज़, घर का बना ट्रेल मिक्स, साबुत अनाज और फ्रेश फ्रूट्स जैसी चीजों को टिफिन में पैक कर सकते हैं. (Image-Canva)