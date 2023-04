Home / Photo Gallery / lifestyle / 5 things not to say to postpartum mom and new parents about parenting when you visit there ...

न्यू पैरेंट्स से भूलकर भी न कहें 5 बातें, कॉन्फिडेंस हो सकता है डाउन, बच्चे की परवरिश पर पड़ेगा असर

What Not To Say To New Parents: बच्‍चे को जन्‍म देना और उसकी परवरिश करना आसान काम नहीं होता. जब बच्‍चा माता-पिता की गोद में आता है तो यह पल उनके जीवन के सबसे अच्छे पलों में से एक होता है. यह वह दौर होता है जब उन्‍हें इस जिम्‍मेदारी का एहसास नहीं होता कि जीवन में अभी क्‍या क्‍या चुनौतियां आने वाली हैं. ऐसे में आपकी कुछ नकारात्‍मक बातें उन्‍हें परेशान कर सकती हैं या उनकी सारी खुशियों को छीन सकती हैं. आपको बताते हैं कि जब भी आप न्‍यू पैरेंट्स से मिलें तो किन बातों को उनके सामने नहीं बोलना चाहिए, ताकि वे बच्‍चे की परवरिश सही तरीके से कर सकें और पैरेंटिंग को एन्‍जॉय कर सकें.

01 दोस्‍त या परिवार में किसी को संतान होता है तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं होता. वे हर चीज को नए नजरिये से देखते हैं और अपने जीवन को धन्‍य समझने लगते हैं. नए पैरेंट्स के लिए उनका नन्‍हा बच्‍चा एक नई उम्‍मीद लेकर आता है और वे अपने जीवन के उद्देश को ही बच्‍चे के इर्द गिर्द जोड़ने लगते हैं. ऐसे में यह आपकी भी जिम्‍मेदारी बनती है कि आप उनकी खुशियों को ना छीनें और सकारात्‍मक रहते हुए अपनी नई जिम्‍मेदारियों को उन्‍हें निभाने का हौसला दें. Image : Canva

02 दरअसल जब किसी के घर में नन्‍हा बच्‍चा आता है तो लोग उन्‍हें बिना मांगे सलाह देना शुरू कर देते हैं. इनमें कुछ सलाह तो ऐसे होते हैं तो माता पिता को डराने या उन्‍हें संशय में रहने तक को मजबूर कर देते हैं. इसलिए कभी भी नए पैरेंट्स को कुछ ऐसी नकारात्‍मक सलाह देने से बचें. Image : Canva

03 कई बार लोग बच्‍चे से मिलने के बाद ऐसी बेतुकी बात बोल देते हैं कि बच्‍चे के माता पिता को मूड ही खराब हो जाता है. इसकी शक्‍ल तो तुम दोनों से ही नहीं मिलती. आपकी यह बात नए माता पिता को बुरी लग सकती है. ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि उनका यह इम्‍मेच्‍योर बात किसी भी माता पिता का मूड खराब कर सकता है. Image: Canva

04 अगर आप अपने आप को सीनियर पैरेंट होने के नाते एक्‍सपर्ट समझते हैं और बात बात में यह कहते हैं कि देखना अभी तो ये मुसीबतों की शुरुआत है, ये बातें आपकी नकारात्‍मक सोच को दर्शाती है. ऐसी बातें नए पैरेंट्स के मोरल को कम कर सकता है और वे इस काम को काफी चैलेंजिंग समझ सकते हैं. Image : Canva

05 अगर आप बात बात पर नए पैरेंट्स को यह कहेंगे कि वे पहले से कितने अधिक थके थके या बूढ़े लग रहे हैं तो ये आपका सही बर्ताव नहीं माना जाएगा. इस बात में कोई दो राय नहीं कि नए बच्‍चे के आने से जिम्‍मेदारियां खुद बढ़ जाती हैं. लेकिन दोस्‍तों या परिवार वालों को इस बात को लेकर नकारात्‍मक बातें नहीं बोलनी चाहिए. आप कह सकते हैं कि माता पिता बनने के बाद आपके चेहरे पर भी रौनक दिख रही है. Image : Canva