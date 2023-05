Home / Photo Gallery / lifestyle / how to plan summer vacation for kids give them chance to camping extra curricular activite ...

अपने बच्चों की गर्मी की छुट्टियां न होने दें बर्बाद, ऐसे करें प्‍लान, उनके साथ बिताएं क्‍वालिटी टाइम

How To Plan Summer Vacation For Kids: बच्‍चे समर वेकेशन का इंतजार सालोंभर करते हैं, क्‍योंकि ये ही एक समय होता है, जब वे अपने परिवार, दोस्‍तों के साथ क्‍वालिटी टाइम बिता पाते हैं. ऐसे में माता-पिता के लिए एक बड़ी जिम्‍मेदारी होती है कि वे गर्मियों की छुट्टी के लिए अच्‍छा प्‍लान बनाएं और उन्‍हें क्‍वालिटी वेकेशन का मौका दें.

01 गर्मी की छुट्टियां यानी ढे़र सारी मौज मस्‍ती. यही वजह है कि बच्‍चे समर वेकेशन का बेसब्री से इंतजार करते हैं. बाकी के दिनों के मुकाबले इन छुट्टियों में उन्‍हें अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का मौका मिलता है और वे मर्जी से क्‍वालिटी टाइम बिता पाते हैं. ऐसे में अगर आप बच्‍चों के लिए अच्‍छा वेकेशन प्‍लान करने वाले हैं तो कुछ बातों को ध्‍यान में रखें. Image : Canva

02 बच्‍चों को अच्‍छा अनुभव देने के लिए आप एक वेकेशन कैलेंडर लाएं और हर हफ्ते का प्‍लान मिलजुल कर बनाएं. मसलन, अगर बच्‍चे कुछ सीखना चाहते हैं, या कहीं विजिट करना चाहते हैं तो कैलेंडर में आप मेंशन करें. आप हर वीकेड पर स्‍पेशल डे ट्रिप प्‍लान कर सकते हैं. इस दिन आप कहीं कैम्पिंग, पिकनिक, म्‍यूजियम, अम्‍यूजमेंट पार्क आदि जाने का प्‍लान बनाएं. Image : Canva

03 आप हर प्‍लान का डेट और टाइम भी फिक्‍स करें. इस तरह आपका काम सही समय पर पूरा होगा और आप बेहतर तरीके से सही समय में सारी चीजों को एक्‍सप्‍लोर कर पाएंगे. आप यह भी प्‍लान में रख सकते हैं कि आपके खाने पीने का क्‍या रुटीन होगा और आप आसपास और क्‍या चीजें देख सकते हैं. Image : Canva

05 समर वेकेशन में परिवार के साथ वक्‍त गुजारना भी एक अच्‍छा मौका होता है. इस समय को आप बेहतर तरीके से एन्‍जॉय करने के लिए कुछ गोल्‍स सेट कर सकते हैं. आप साथ में कहीं मूवी का प्‍लान बनाएं और बच्‍चों के पसंद की जगहों पर जाएं. गोल्‍स बनाते वक्‍त इस बात का ध्‍यान रखें कि एक बार में अधिक एक्टिविटी को शामिल ना करें. इससे परेशानी हो सकती है. Image : Canva

06 कई घरों में समर वेकेशन के दौरान घर पर बच्‍चे बोर हो जाते हैं और छुट्टी एन्‍जॉय नहीं कर पाते. ऐसे में बेहतर होगा कि आप वेकेशन में बच्‍चों के रुटीन में थोड़ा ढील रखें, उन्‍हें गेम्‍स खेलने, दोस्‍तों के साथ वक्‍त गुजारने आदि के लिए छूट दें. इस तरह वे घर पर बंधा बंधा महसूस नहीं करेंगे और रिलैक्‍स रहेंगे. Image : Canva