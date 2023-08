Home / Photo Gallery / lifestyle / how to use sour curd to make food items tasty and healthy khatte dahi ka istemal kaise kar ...

दही हो गया है ज्यादा खट्टा? फेकें नहीं, 5 तरीकों से करें इस्तेमाल, दोगुना हो जायेगा हर चीज का स्वाद

How to use Sour Curd: बहुत लोग डेली डाइट में दही को एड करना पसंद करते हैं. ऐसे में ज्यादातर घरों में दही मौजूद रहता है. लेकिन कई बार दही रखे-रखे कुछ ज्यादा खट्टा भी हो जाता है. जिसका सेवन करना लोग पसंद नहीं करते हैं और दही को फेंकना पड़ जाता है. लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि खट्टे दही को फेंकने की जगह आप इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं. तो आइये जानते हैं इसके बारे में.

01 भटूरे के लिए इस्तेमाल करें: दही को फेंकने की जगह आप इसका इस्तेमाल भटूरे बनाने के लिए कर सकते हैं. बता दें कि भटूरे का डो बनाते समय आप इसमें खट्टा दही एड कर सकते हैं. इससे भटूरे अच्छी तरीके से फूलते हैं और इनका टेस्ट भी काफी बढ़ जाता है. (Image-Canva)

02 ढोकला के बैटर में मिक्स करें: खट्टे दही का इस्तेमाल आप ढोकले के लिए भी कर सकते हैं. इसके लिए आप जब ढोकले का बैटर तैयार करें, तब इसमें थोड़ा सा दही भी मिक्स कर दें. इससे ढोकला ज्यादा स्पंजी बनता है और इसका स्वाद भी कई गुना बढ़ जाता है. (Image-Canva)

03 चटनी में एड करें: खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए चटनी का सेवन ज्यादातर लोग करते हैं. ऐसे में आप खट्टे दही का यूज चटनी के लिए भी कर सकते हैं. इसके लिए आप चटनी में नींबू या खटाई की जगह खट्टे दही का इस्तेमाल करें. ऐसे में आप चटनी तैयार करने के बाद आखिर में दही को इसमें मिक्स कर दें. चाहें तो लहसुन और मिर्च के पेस्ट में दही मिला करके भी आप इसका सेवन कर सकते हैं. (Image-Canva)

04 दोसा बनाने में करें यूज: खट्टे दही को आप दोसा बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए जब आप दोसे का बैटर तैयार करें, तब इस बैटर में खट्टे दही को मिक्स कर दें, फिर कुछ देर रेस्ट देकर दोसा बनायें. इससे दोसा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है.(Image-Canva)