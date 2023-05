Home / Photo Gallery / lifestyle / 5 amazing tips to overcome homesickness how to get rid of home sickness and loneliness

स्टडी या जॉब के लिए घर से रहते हैं दूर, 5 टिप्स से दूर करें होम सिकनेस, नहीं सताएगी किसी की याद

How to Get Rid of Home Sickness: दुनिया में कहीं भी घूम लो, लेकिन घर जैसा आराम और सुकून कहीं नहीं मिलता है. ये बात जानने और महसूस करने के बावजूद बहुत से लोगों को अपने घर-परिवार और शहर से दूर रहना पड़ता है. खासकर उन लोगों को जो पढ़ाई और नौकरी के चलते अपना शहर छोड़ देते हैं. कई बार घर से दूर होने पर लोगों को अपने घर और घरवालों की याद बहुत ज्यादा आती है और वो खुद को अकेला महसूस करते हैं. तो ऐसे में होम सिकनेस (Home sickness) की इस दिक्कत से निजात दिलाने के लिए ये टिप्स आपके काफी काम आ सकते हैं.

01 दोस्त बनायें: घर से दूर जाने पर अपना फोकस पढ़ाई और जॉब के साथ नए दोस्त बनाने पर भी जरूर करें. कॉलेज या ऑफिस में लोगों से जान पहचान बढ़ाकर उनसे दोस्ती करने की कोशिश करें. इतना ही नहीं जब तक आप थोड़ा एडजेस्ट नहीं हो जाते, तब तक घर की याद आने पर ज्यादा से ज्यादा समय दोस्तों के साथ स्पेंड करें. इससे आप नई जगह पर अकेले रहकर होम सिकनेस का शिकार होने से बचे रहेंगे. (Image-Canva)

02 हॉबी फॉलो करें: हर किसी की कोई न कोई हॉबी जरूर होती है. ये बात अलग है कि सबके बीच रहकर लोग अपनी हॉबी पर ध्यान नहीं देते हैं. लेकिन अब जब आप अकेले रह रहे हैं, तो ऐसे में आपको घर की याद सताना लाजमी है. इसलिए जब भी आप खुद को अकेला महसूस करें, तो परेशान होने और घर के बारे में सोचने की जगह अपनी फेवरेट हॉबी को निखारने की कोशिश करें. साथ ही सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, पहेलियां सुलझाना, गेम खेलना, बुक पढ़ना और मूवी देखने जैसी अपनी हॉबी को रुटीन में शामिल करने की भी कोशिश करें. (Image-Canva)

03 लोगों की हेल्प करें: अकेले रहने पर घरवालों की याद आना लाजमी है. ऐसे में बहुत से लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहकर खुद को तो परेशान करते ही हैं. साथ ही अपने घरवालों को भी अनजाने में दुखी कर देते हैं. ऐसे में बेहतर होगा कि आप पढ़ाई या जॉब के बाद अकेले समय न गुजार कर, घर से बाहर निकलें और जरूरतमंदों की मदद करें. इससे आप बिजी तो रहेंगे ही, साथ ही ख़ुशी और सुकून का अनुभव भी करेंगे. इसके लिए आप चाहें तो किसी एनजीओ की मदद भी ले सकते हैं. (Image-Canva)

04 खुद को जानें: कई बार लोग जब फैमली के साथ रहते हैं, तो अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं और खुद को बेहतर तरीके से जान भी नहीं पाते हैं. ऐसे में अकेलापन अपने लिए टाइम निकालने और खुद को जानने-पहचानने का बेहतर समय होता है. इसलिए जब भी आप खुद को अकेला महसूस करें और घरवालों की याद बहुत ज्यादा सताने लगे, तो खुद से बातें करने की कोशिश करें. साथ ही अपने अंदर छुपी प्रतिभा, अच्छाईयों और बुराईयों पर ध्यान देकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने. (Image-Canva)