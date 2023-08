Home / Photo Gallery / lifestyle / how to make strong bonding with colleagues in office with easy relationship tips

कलीग्स के साथ बनानी है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग? 5 रिलेशनशिप टिप्स करें फॉलो, दोस्ती हो जाएगी गहरी

How to make Strong Bond with Colleagues: बहुत लोग ऑफिस कलीग्स के साथ बेहतर रिलेशन बनाना चाहते हैं. लेकिन काफी कोशिश के बावजूद कई बार इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं. ऐसे में आप चाहें तो कुछ आसान रिलेशनशिप टिप्स फॉलो करके, अपने सहकर्मियों के साथ बॉन्डिंग को स्ट्रांग बना सकते हैं. तो आइये जानते हैं इनके बारे में.

01 सहकर्मी की बात सुनें: बहुत लोग ऑफिस में अपने कलीग्स की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. तो कुछ लोग सहकर्मी की बात को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं. जिसकी वजह से सहकर्मी भी आपसे अलग-थलग रहने लगते हैं. ऐसे में अगर आप अपने कलीग्स के साथ बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं. तो अपने को-वर्कर की बात को गौर से सुनने की कोशिश करें. इस तरह से कलीग्स भी आपकी बातों पर ध्यान देंगे और आपस में करीबियां बढ़ने की गुंजाइश भी बढ़ने लगेगी. (Image-Canva)

02 मुस्कुराते रहें: बहुत लोग वर्क प्रेशर की वजह से कई बार ऑफिस में काफी गंभीर या फिर उखड़े-उखड़े से रहते हैं. जिसकी वजह से कलीग्स आपके करीब आने में कतराते हैं. अगर आप सहकर्मियों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाना चाहते हैं. तो आपके चेहरे पर स्माइल होना जरूरी है. बता दें कि आपके चेहरे की मुस्कान आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाती है. जिसके चलते लोग आप से आकर्षित होने लगते हैं. (Image-Canva)

03 टी-ब्रेक पर साथ जाएं: कई बार ऑफिस डेकोरम को ध्यान में रखते हुए, लोग चाहते हुए भी कार्यालय में सहकर्मी से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं. लेकिन अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए आप ब्रेक में अपने कलीग्स के साथ चाय-कॉफी पीने जा सकते हैं. लेकिन ये रुटीन हमेशा के लिए सेट न करें. (Image-Canva)

04 ज्यादा शो ऑफ करने से बचें: कलीग्स को इंप्रेस करने के बहुत लोग कई बार काफी ज्यादा शो ऑफ करने लगते हैं. जिसकी वजह से लोग आपको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. ऐसे में जरूरी है कि ऑफिस में सहकर्मियों के सामने फेक न बनें और रियल रहने का प्रयास करें. (Image-Canva)