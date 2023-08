Home / Photo Gallery / lifestyle / raksha bandhan 2023 how to be a nice to your siblings follow 5 tips to improve brother sis ...

Raksha Bandhan 2023: भाई-बहन का रिश्‍ता है अनमोल, जीवन भर निभाने के लिए 5 बातों का रखें ख्‍याल, नहीं होगा मनमुटाव

How To Be A Nice To Your Siblings: भाई-बहन का रिश्‍ता बेहद खास होता है. भले ही बाहर से उनमें लड़ाई-झगड़े दिखें, लेकिन जब बात सपोर्ट करने की आती है तो दुनिया में उनसे करीबी और मजबूत रिश्‍ता कोई नहीं होता. हालांकि, लाइफ में कई बार कुछ मजबूरियां होती हैं, जिनकी वजह से वे फिजिकली एक-दूसरे से काफी दूर हो जाते हैं और कई बार ऐसा लगने लगता है कि आपस की पुरानी बॉन्डिंग खत्‍म सी होती जा रही है. ऐसे में यहां हम बता रहे हैं कि आप अपने रिश्‍तों को मजबूत बनाए रखने के लिए क्‍या कर सकते हैं.

01 बेहतर बॉन्डिंग के लिए एक दूसरे को समझना जरूरी होता है. इसके लिए साथ समय गुजारना भी जरूरी है. इसलिए कभी कभी अपने भैया या बहनों के साथ वक्‍त गुजारने के बहाने ढूंडें और अपने मन की बातों को शेयर करें. इस तरह आपके बीच की बॉन्डिंग फिर से सुधरने लगेगी. Image: Canva

02 भाई बहन के बीच की दूरी को कम करने के लिए जरूरी है कि आप एक दूसरे का ख्‍याल रखें और उनकी जरूरतों का ध्‍यान रखें. अगर आपके सिबलिंग को किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो आपके पास पहले से है तो उसे ऑफर करें और आजादी दें कि वह आपकी चीजें पूछकर इस्‍तेमाल कर सकता है. मसलन अगर उसे ऑफिस जाने के लिए गाड़ी चाहिए तो आप उसे अपनी कार की चाभी दे सकते हैं. Image: Canva

03 हर इंसान चाहता है कि उसके अपने जो उसके बारे में सोचते हैं उसे खुलकर बताएं भी. यह बात भाई बहन के प्‍यार के बीच भी होता है. इसलिए आप दोस्‍तों या घर परिवार के सदस्‍यों के सामने अपने भाई बहन के वैल्‍यू की बात किया करें और बताएं कि आप उन्‍हें कितना प्‍यार और इज्‍जत देते हैं. उन्‍हें अच्‍छा लगेगा. इसलिए लोगों के बीच अपने भाई बहन के बारे में अच्‍छी बातें भी बोलें. Image: Canva

04 आप अपने भाई बहन को इतनी आजादी दें कि वे अपनी बात को खुलकर आपको बता पाएं. अगर आप हर वक्‍त समझाने की कोशिश करेंगे या झगड़ा करेंगे तो यह रिश्‍ते की मिठास को कम करने का काम करेगा. आप भरोसा दिलाएं कि उनके हर सही निर्णय में आप हमेशा उनके साथ रहेंगे या बुरे वक्‍त में आप उनके पीछे हैं. Image: Canva