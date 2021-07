Rhea Chakraborty Birthday: रिया चक्रवर्ती की खूबसूरती का राज है दादी मां का ये नुस्खा, जानें सीक्रेट

Rhea Chakraborty Birthday Know Her Beauty Regime: आज मोस्ट डिजायरेबल वीमेन (Most Desirable Women) की लिस्ट में टॉप पर आने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) का बर्थडे है. रिया चक्रवर्ती ने एमटीवी इंडिया (MTV India) की वीजे (VJ) के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. सुशांत मामले (Sushant Case) के बाद से रिया चक्रवर्ती काफी सुर्ख़ियों में भी रहती हैं. रिया चक्रवर्ती के क्यूट लुक्स और सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन काफी अपीलिंग हैं. आज रिया चक्रवर्ती के बर्थडे पर हम आपको बताएंगे उनके ब्यूटी सीक्रेट्स...(सभी फोटो साभार:rhea_chakraborty/Instagram)