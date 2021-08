Happy Birthday Sara Ali Khan: बर्थडे गर्ल सारा अली खान के वार्डरोब में मिलेगा हर रंग, देखें ये कलेक्शन

अगर आपने स्टैला जैंग (Stella Jang) का गाना 'आई कुड बी एवरी कलर यू लाइक' (I could be every color you like) सुना होगा तो आप सारा के सुंदर आउटफिट कलेक्शन में इस गाने की लाइन्स को भी ढूंढ पाएंगे. (Image-Instagram/Sara Ali Khan)