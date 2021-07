Sara Ali Khan Lehenga Look: सारा अली खान के ये लहंगे चुरा लेंगे दिल, ट्राई करें मनीष मल्होत्रा का नूरानियत कलेक्शन

Sara Ali Khan In Nooraniyat, 2021 By Manish Malhotra: सारा अली खान ने मनीष मल्होत्रा के नूरानियत कलेक्शन (Nooraniyat, 2021) को बड़ी नफासत के साथ फ्लॉन्ट किया है. मनीष मल्होत्रा ने ये कलेक्शन मॉडर्न ब्राइड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है. लहंगे को रॉयल, ट्रेडिशनल और मॉडर्न टच दिया गया है. हैवी एम्ब्रायडरी से सजे ये लहंगे जहां आपको राजसी लुक देंगे वहीं आपको खुलेपन और फ्रेशनेस का एहसास भी मिलेगा. अगर आप दुल्हन (Bridal Lehenga) बनने जा रही हैं तो इन लहंगे को बेशक ट्राई कर सकती हैं... ( all photos @ManishMalhotra.in)