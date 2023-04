Home / Photo Gallery / lifestyle / 6 smart ways to use toothpaste around house neat and shiny bathroom make gold jewellery ne ...

दांतों को ही नहीं चमकाता टूथपेस्ट, 6 कामों को भी बनाता है आसान, ऐसे करें इस्तेमाल घर का हर कोना दिखेगा साफ

How to Use Toothpaste in Cleaning: अच्छी ब्रांड का टूथपेस्ट यूज करने से आपके दांत चमकदार और मसूड़े हेल्दी बने रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूथपेस्ट (Toothpaste) सिर्फ दांतों को ही चमकाने में मददगार नहीं होता है, बल्कि इससे आप रोजमर्रा के कई अन्य कामों को भी आसान बना सकते हैं? आइए जानते हैं डेली लाइफ में टूथपेस्ट का इस्तेमाल किस तरह से करें, ताकि आप कई बेहतरीन फायदे हासिल कर सकें.

01 ज्वेलरी चमकाएं: सोने के गहनों को चमकाने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए टूथपेस्ट में पानी मिलाकर घोल बना लें. अब इस घोल को गोल्ड ज्वेलरी पर लगाएं. इसके बाद सॉफ्ट ब्रश या स्क्रब से रब करके गहनों को साफ कर लें. इससे आपकी ज्वेलरी बिल्कुल नई दिखने लगेगी. (Image-Canva)

02 ट्रॉली बैग क्लीन करें: ट्रॉली बैग पर लगा दाग साफ करने के लिए भी आप टूथपेस्ट की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आधा चम्मच टूथपेस्ट में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर ट्रॉली बैग पर लगाएं और फिर साफ कपड़े से पोंछ कर बैग को क्लीन कर लें. इससे आपका ट्रॉली बैग नया और बेदाग नजर आएगा. (Image-Canva)

03 टाइल्स क्लीन करें: घर और बाथरुम में लगे टाइल्स को साफ करने के लिए भी आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए टूथपेस्ट में गुनगुना पानी एड करें. अब इस पेस्ट को टाइल्स पर लगाकर सॉफ्ट स्क्रब से रगड़ें. इससे घर में लगे टाइल्स तुरंत चमक जाएंगे. (Image-Canva)

04 दीवारों को फिल करें: घर की दीवारों में अक्सर छेद हो जाते हैं, जिसके चलते दीवारें भद्दी नजर आती हैं. ऐसे में टूथपेस्ट से आप सभी होल्स को फिल कर सकते हैं. वहीं टूथपेस्ट सूखने के बाद छेद पूरी तरह से बंद हो जाते हैं. (Image-Canva)

05 नल को क्लीन करें: टूथपेस्ट और सफेद सिरके का इस्तेमाल करके आप बाथरुम में लगे नल को भी चमका सकते हैं. इसके लिए टूथपेस्ट में सफेद सिरका मिलाकर नल पर अप्लाई करें. फिर नल को स्क्रब करके साफ पानी से धो लें. वहीं सफेद सिरके की जगह आप नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं. इससे बाथरुम का नल बिल्कुल नया दिखने लगेगा. (Image-Canva)