आप तो नहीं कर रहे हैं मिलावटी घी का सेवन? 5 तरीकों से करें प्योरिटी टेस्ट, मिनटों में होगी असली-नकली की पहचान

How to Check Real and Fake Ghee: घी का इस्तेमाल ज्यादातर घरों में किया जाता है. खाने को पौष्टिक बनाने के लिहाज से ही नहीं, बल्कि स्वाद का तड़का लगाने के लिए भी देसी घी का इस्तेमाल खूब होता है. कई बार आप अनजाने में असली घी की जगह नकली का सेवन भी कर लेते हैं. दरअसल, बाकी कई चीजों की तरह ही देसी घी में भी मिलावट का दौर जारी है. जानकारी न होने की वजह से ज्यादातर लोग नकली घी भी घर ले आते हैं, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. आज हम आपको बताते हैं असली और नकली घी में फर्क करने के कुछ आसान तरीके.

01 चीनी की लें मदद: रियल और फेक घी का पता लगाने के लिए आप चीनी की मदद भी ले सकते हैं. इसके लिए थोड़े से घी को पिघला कर किसी डब्बे में रख लें, फिर इसमें थोड़ी सी चीनी एड कर दें. फिर इनको अच्छे से मिक्स करके कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें. अगर डब्बे में नीचे की तरफ लाल रंग नजर आता है तो ये ये घी मिलावटी हो सकता है. (Image-Canva)

02 हथेली पर रखकर करें प्योरिटी टेस्ट: घी असली है या नकली इसका पता लगाने के लिए आप बहुत मामूली से घरेलू तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप आधा चम्मच घी लेकर इसको अपनी हथेली पर कुछ देर के लिए रखें. अगर घी जल्दी पिघलना शुरू हो जाए तो घी असली है. अगर ये हथेली पर रखने के बावजूद देर तक जमा रहे तो घी नकली हो सकता है. (Image-Canva)

03 डबल बॉयलर टेस्ट करें: घी की प्योरिटी टेस्ट करने के लिए आप डबल बॉयलर टेस्ट भी कर सकते हैं. इसके लिए किसी बाउल में दो चम्मच घी लें. फिर किसी बर्तन में गर्म पानी लेकर इसमें घी वाले बाउल को रख कर इसे पिघला लें. इसके बाद घी को एक साफ से कंटेनर में डालकर कुछ घंटों के लिए फ्रिज में स्टोर करें. अगर घी में मिलावट होगी तो ये कई अलग-अलग लेयर्स में जमा हुआ दिखाई देगा. (Image-Canva)

04 नमक से करें शुद्धता का पता: ओरिजिनल और डुप्लीकेट घी की असलियत जानने के लिए आप नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए आप एक चम्मच घी को गर्म करके पिघला लें. फिर इसमें एक चुटकी नमक मिक्स करके कुछ देर के लिए रख दें. अगर घी का रंग चेंज होता है तो ये डुप्लीकेट हो सकता है. (Image-Canva)