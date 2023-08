Home / Photo Gallery / lifestyle / how to get rid of bed bugs with home remedies use peppermint lavender oil rubbing alcohol ...

बेड और फर्नीचर पर बैठते ही पड़ जाते हैं स्किन पर चकत्ते? वजह हो सकते हैं खटमल, 5 चीजों से पाएं इनसे निजात

How to Get Rid of Bed Bugs Problem: कई बार बेड, सोफे या फिर किसी फर्नीचर पर बैठने के बाद आपको अपने शरीर पर उठे हुए चकत्ते से नजर आते होंगे. ऐसे में आप ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. तो आपको बता दें कि इसकी वजह खटमल भी हो सकते हैं. खटमल आमतौर पर फर्नीचर, गद्दे, सोफे और बिस्तर के फ्रेम के कोनों में पनपते हैं. जो खून चूसने के लिए आपको काटते हैं. ऐसे में जरूरी है कि इनसे जड़ से निजात पायी जाये. जिसके लिए आप कुछ घरेलू चीजों की मदद ले सकते हैं. तो आइये जानते हैं इन चीजों के बारे में.

01 रबिंग एल्कोहल: खटमलों से छुटकारा पाने के लिए आप रबिंग एल्कोहल की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप रबिंग एल्कोहल को किसी स्प्रे बॉटल में भर कर उन जगहों पर स्प्रे करें, जहां खटमल हो सकते हैं. ऐसा आप रोजाना कुछ दिनों तक करें, इससे खटमल के सेल्स खत्म होने लगते हैं और वो जल्दी मर जाते हैं. (Image-Canva)

02 पुदीना: खटमल से निजात दिलाने में पुदीना भी काफी असरदार है. इसके लिए आप पुदीने की पत्तियों को पीसकर पानी में मिक्स कर लें. फिर इस मिक्सचर को स्प्रे बॉटल में भरकर उन जगहों पर डालें, जहां खटमल हो सकते हैं. इससे खटमल कुछ ही दिनों में मर जाएंगे. बता दें कि पुदीने की गंध खटमलों को बर्दाश्त नहीं होती है और वो इसके संपर्क में आते ही मरने लगते हैं. (Image-Canva)

03 नीम का तेल: खटमल की प्रॉब्लम को दूर करने में एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर नीम का तेल मददगार है. इसके लिए आप एक कप पानी में दो बड़े चम्मच नीम का तेल और आधा चम्मच डिटर्जेंट पाउडर मिक्स कर लें. फिर इस मिक्सचर को स्प्रे बॉटल में भर कर खटमल वाली जगह पर छिड़काव करें. इससे खटमल दो दिन में ही गायब हो जायेंगे. (Image-Canva)

04 लैवेंडर ऑयल: खटमलों को ख़त्म करने के लिए आप लैवेंडर ऑयल का यूज भी कर सकते हैं. इसकी महक से खटमलों का दम घुटने लगता और ये मरने लगते हैं. इसके लिए आप एक गिलास पानी को स्प्रे बॉटल में भर कर इसमें कुछ बूंदें लैवेंडर ऑयल मिक्स कर लें. फिर इसको उन जगहों पर छिड़क दें जहां खटमल मौजूद हो सकते हैं. (Image-Canva)