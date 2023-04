Home / Photo Gallery / lifestyle / how to get rid of cockroach with 5 home remedies like peppermint oil kerosene clove bay le ...

कॉकरोच ने कर रखा है नाक में दम, इन तरीकों से पाएं निजात, दूर-दूर तक नहीं आएंगे नज़र

How to Get Rid of Cockroaches: कई बार घरों में कॉकरोच (Cockroaches) की मौजूदगी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जीना मुहाल हो जाता है. ये कॉकरोच साइज में भले ही छोटे और मामूली नजर आते हों, लेकिन इनकी मौजूदगी बहुत सारी गंभीर बीमारी को न्योता दे सकती है. आज हम आपको बताते हैं कॉकरोच से निजात पाने के कुछ घरेलू तरीके, जिन्हें अपनाकर आप चुटकियों में कॉकरोच को घर से नौ दो ग्यारह कर सकते हैं.

01 बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें: कॉकरोच से निजात पाने के लिए आप बेकिंग सोडा की मदद ले सकते हैं. बेकिंग सोडा को आप एक गिलास पानी में अच्छी तरह मिक्स करके इसमें थोड़ी सी चीनी एड कर लें. इसके बाद इस मिश्रण को उन जगहों पर छिड़क दें जहां कॉकरोच की मौजूदगी ज्यादा हो. (Image-Canva)

02 केरोसीन ऑयल की मदद लें: केरोसीन ऑयल जिसे मिट्टी का तेल कहा जाता है, उसकी मदद से भी आप कॉकरोच से मिनटों में निजात पा सकते हैं. इसके लिए एक गिलास केरोसीन ऑयल को स्प्रे बॉटल में भरकर उन जगहों पर स्प्रे कर दें, जहां कॉकरोच ज्यादा आते हों. इस तेल की गंध से कुछ ही मिनटों में कॉकरोच दूर भाग जायेंगे. (Image-Canva)

03 तेज पत्ता पाउडर डालें: तेज पत्ता पाउडर को भी आप कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए तेज पत्ता को बारीक पीसकर इसका पाउडर बना लें. इसके बाद इस पाउडर को घर के हर कोने में थोड़ा-थोड़ा छिड़क दें. इससे कॉकरोच दूर-दूर तक नजर नहीं आएंगे. (Image-Canva)

04 पिपरमिंट ऑयल स्प्रे करें: पिपरमिंट ऑयल को भी आप कॉकरोच से निजात पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए एक गिलास पानी में आधा गिलास पिपरमिंट ऑयल मिक्स कर लें. फिर इसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर स्प्रे बॉटल में भर कर कर घर में स्प्रिंकल कर दें. (Image-Canva)