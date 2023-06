Home / Photo Gallery / lifestyle / how to get rid of dog smell naturally 5 quick tips for eliminating pet odors regular bath ...

पेट डॉग से आ रही है बदबू, 5 टिप्स आएंगे काम, सोफे और बिस्‍तर से भी दूर होगी दुर्गंध

How To Get Rid Of Dog Smell: अगर आपके पास पेट डॉग है तो उनकी वजह से घर के लोगों का मन लगा रहता है. लेकिन जब उसे डॉग के शरीर से बदबू आने लगती है तो हर कोई उसे खुद से दूर करता रहता है. दरअसल, कुत्‍तों की देखभाल करने के लिए खास साफ सफाई जरूरी होती है. अगर इनके क्‍लीनिंग में थोड़ी भी कमी रह गई तो इनके शरीर से बदबू आ सकती है. तो आइए हम आपको बताते हैं कि पेट डॉग के शरीर से बदबू आए तो हमें क्‍या करना चाहिए.

01 अपने पेट डॉग को कुछ कुछ दिनों पर नहलाना जरूरी होता है. नहलाते रहने से उनकी त्वचा व बालों को साफ रखने में मदद मिलती है और उनसे बदबू नहीं आती. नहलाने के लिए आप अपने पेट डॉग के लिए केवल पेट फ्रेंडली शैम्पू का ही उपयोग करें. कैमिकल वाले शैंपू उनके बालों या स्किन में खुजली पैदा कर सकते हैं जिससे उन्‍हें संक्रमण भी हो सकता है. Image: Canva

02 कई बार पेट डॉग के दांतों में कुछ फंस जाता है और ये सड़कर बदबू पैदा करने लगते हैं. इसलिए अपने कुत्ते के दांतों को नियमित रूप से साफ करें. इसके लिए आप पेट टूथब्रश और पेट टूथपेस्ट का उपयोग करें. अगर कुत्ता दांतों की सफाई नहीं कराने देता है तो आप उसे पेट डेंटल स्टिक या टॉय दे सकते हैं जो दांतों की सफाई करने में मदद करता है. Image : Canva

03 अगर आपके घर में कुत्‍ता है तो घर के सफाई का भी विशेष ध्‍यान रखें. दरअसल हम अपने कुत्‍तों को तो साफ कर लेते हैं लेकिन उसे रहने की जगह को गंदा छोड़ देते हैं. जिससे जर्म उनमें दोबारा से आ जाते हैं. इसलिए उनके साथ साथ उनके बेड या बैठने आदि की जगह, खाने के बर्तन आदि को भी साफ सुथरा रखें. Image : Canva

04 अगर आपके पालतू कुत्‍ते से बदबू आ रही है और आप अभी नहला नहीं सकते तो बेकिंग सोडा की मदद से गंध को दूर कर सकते हैं. यही नहीं, घर की कुछ चीजों जैसे कि सोफा आदि से भी अगर अजीब गंध आ रही है तो आप इन पर बेकिंग सोडा का छिड़काव करें. छिड़काव के 15 मिनट के बाद आप वैक्‍यूम क्‍लीनर से इसे साफ कर लें. Image : Canva