Home / Photo Gallery / lifestyle / how to get rid of flour and sooji bugs with 5 easy home remedies keep salt and cloves with ...

सूजी और आटे में लग जाते हैं कीड़े, 5 मामूली तरीकों का करें इस्तेमाल, हमेशा रहेगा एकदम फ्रेश

How to Get Rid of Flour Bugs: खाने की बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जिनमें जल्दी ही कीड़े लग जाते हैं और इन्हीं में से एक है आटा और सूजी. इस दिक्कत से निजात पाना कई बार लोगों के लिए काफी टेढ़ी खीर बन जाता है. ऐसे में काफी मात्रा में आटा और सूजी फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ता है. आज हम आपको बताते हैं आटा और सूजी (Flour and sooji) से कीड़ों को दूर रखने के कुछ घरेलू तरीके, जिनका इस्तेमाल करके आप इन्हें महीनों फ्रेश रख सकते हैं.

01 आटा और सूजी को रखें धूप में: सूजी और आटे में अगर कीड़े लग गए हैं, तो इनको दूर करने के लिए धूप दिखाना बेहतर ऑप्शन है. इसके लिए आप सूजी और आटे को किसी बर्तन या साफ़ कपड़े पर फैलाकर कुछ देर के लिए तेज धूप में रख दें. इससे आटे और सूजी में मौजूद कीड़े गायब हो जायेंगे. इतना ही नहीं घर में ज्यादा मात्रा में आटा या सूजी होने पर समय-समय पर इनको धूप दिखाते रहें. (Image-Canva)

02 छलनी की मदद लें: सूजी और आटे से कीड़े हटाने के लिए आप छलनी की मदद भी ले सकते हैं. इसके लिए बारीक छेद वाली छलनी लेकर इससे आटा और सूजी को दो-तीन राउंड में अच्छे से छान लें. इससे इनमें लगे कीड़े और घुन छलनी में ही रह जाएंगे और आटा व सूजी एकदम साफ हो जायेंगे. (Image-Canva)

03 नमक का इस्तेमाल करें: सूजी और आटे में कीड़े लगने से रोकने के लिए आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए साबुत नमक के कुछ टुकड़े लेकर इनको आटे और सूजी के डब्बों में रख दें. इससे सूजी और आटे में कभी कीड़े नहीं लगेंगे और ये हमेशा फ्रेश बने रहेंगे. (Image-Canva)

04 लौंग यूज करें: क्लोव यानी लौंग का इस्तेमाल भी आप आटे और सूजी को कीड़ों से बचाने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आप सूजी और आटे के डब्बों में आठ-दस लौंग डाल दें या फिर कागज में लपेटकर आटे या सूजी के साथ रख दें. इसकी महक से कभी भी सूजी और आटे में कीड़े नहीं लगते हैं. (Image-Canva)