Home / Photo Gallery / lifestyle / how to get rid of itching after peeling taro root follow 5 home remedies to quick relieve ...

अरबी छीलते वक्‍त हाथों में होती है खुजली और जलन? 5 ट्रिक्स से दूर होगी परेशानी, टेंशन फ्री होकर कर करेंगे कुकिंग

how to get rid of itching after peeling Arbi: कई लोगों को अरबी छीलने या काटने पर स्किन में खुजली जलन की परेशानी होने लगती है. ऐसे में आप घरेलू उपायों की मदद से इस खुजली व जलन का आसानी से दूर रख सकते हैं.

01 Home Remedies to Quick Relief for Arbi Itching: अरबी की सब्‍जी स्‍वाद में जितनी ही अच्‍छी होती है, यह सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है. इसके सेवन से इम्‍यूनिटी अच्‍छी रहती है और ब्‍लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है. इसमें कई ऐसे न्‍यूट्रिशनल तत्‍व हैं जो हमें हेल्‍दी रखने में मदद करते हैं. Image: Canva

02 हालांकि कुछ लोग इसे घर पर नहीं बना पाते क्‍योंकि इसे छीलने या काटने में स्किन पर एलर्जी होने लगती है. ऐसे में कुछ सिंपल उपायों की मदद से आप इस परेशानी को दूर रख सकते हैं. आप इसे साफ करने के लिए हमेशा हाथ में दस्‍ताने पहनें और बर्तन क्‍लीन करने वाले स्‍क्रबर की मदद लें. इस तरह ये आसानी से साफ होगा और खुजली भी नहीं होगी. Image: Canva

03 अगर आपकी स्किन पर भी इससे एलर्जी होती है तो आप इसे काटने या छीलने से पहले कुछ देर नमक के संपर्क में रखें. अगर आपने इसे उबाला है तो इसमें नमक डालकर उबालें. लेकिन अगर आप इसे कच्‍चा छीलने या काटने वाले हैं तो इन पर नमक छिड़ककर रख दें. इससे हाथों में खुजली नहीं होगी और ये बड़ी आसानी से छिल भी जाएंगे. Image: Canva

04 अगर इसे काटते छीलते वक्‍त खुजली हो भी जाए तो आप तुरंत हाथों पर नींबू का रस निकालकर अच्‍छी तरह हथेलियों पर लगाएं. ऐसा करते ही कुछ देर में खुजली खत्‍म हो जाएगी और जलन भी दूर हो जाएगा. Image: Canva

05 आप बेकिेंग सोडा की मदद से भी खुजली को कम कर सकते हैं. अगर अरबी की वजह से खुजली हो रही है तो आप तुरंत हाथ में बेकिंग सोडा डालें और अच्‍छी तरह से रगड़ें. आप इसे पानी के साथ मिलाकर घोल बना सकते हैं और इसमें हाथ डुबोकर रख सकते हैं. Image: Canva