कपड़ों पर लग गये हैं पेंट के दाग ? छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करें 5 चीजें, चुटकियों में हो जायेंगे गायब

How to Remove Paint Stain From Clothes: कई बार कपड़ों पर पेंट का दाग लग जाता है जो काफी कुछ आजमाने के बावजूद कपड़ों से पूरी तरह जाता नहीं है. इसकी वजह से महंगी से महंगी ड्रेस भी खराब हो जाती है. ऐसे में आप यहां बताये जा रहे कुछ तरीकों (How to remove paint stain) को आजमा सकते हैं. जो कपड़ों से पेंट के दागों को मिनटों में गायब कर सकते हैं. तो आइये जानते हैं इनके बारे में.

01 अल्कोहल इस्तेमाल करें: कपड़ों पर लगे पेंट के दाग छुड़ाने के लिए आप अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप थोड़ी सी एल्कोहल किसी प्लास्टिक के बाउल में निकाल लें. फिर कपड़े पर लगे पेंट वाले हिस्से को इसमें डुबोकर आधे घंटे के लिए रख दें, इसके बाद दाग को रगड़कर छुड़ाएं. इससे पेंट का दाग फौरन छूट जायेगा. (Image-Canva)

02 सैनिटाइजर की मदद लें: कपड़े से पेंट का दाग रिमूव करने के लिए अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर की मदद भी ले सकते हैं. इसके लिए हैंड सैनिटाइजर को कपड़े पर लगे दाग पर स्प्रे करके एक-दो मिनट छोड़ दें. इसके बाद कपड़े को रगड़कर दाग को छुड़ाएं और लास्ट में नार्मल तरीके से कपड़े को धो लें. कुछ ही मिनटों में दाग गायब हो जायेगा. (Image-Canva)

03 कैरोसीन ऑयल यूज करें: पेंट का दाग रिमूव करने में कैरोसीन ऑयल यानी मिट्टी का तेल भी बेस्ट होता है. इसके लिए आप दाग वाले हिस्से पर थोड़ा सा कैरोसीन ऑयल डालकर कपड़े को हल्के हाथों से रब करें. इसके बाद रोजाना की तरह ही कपड़ों को धो लें. इससे दाग पूरी तरह से रिमूव हो जायेगा. (Image-Canva)

04 डिशवॉश से करें साफ: पेंट छुड़ाने के लिए लिक्विड डिशवॉश का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इसके लिए थोड़े से डिशवॉश को पेंट वाली जगह पर अप्लाई करें और तकरीबन दस-पंद्रह मिनट के लिए ऐसे ही रख दें. फिर रगड़कर दाग को साफ करें और गुनगुने पानी से कपड़े को धो लें. इस तरह से कपड़ों पर लगा पेंट का दाग निकल जायेगा. (Image-Canva)