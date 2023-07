Home / Photo Gallery / lifestyle / how to get rid of rainy season insects try 5 natural ingredients barsati keede bhagane ke ...

बारिश होते ही घर में दिखने लगते हैं कीड़े-मकोड़े? घबराएं नहीं, किचन में रख दें 5 चीजें, भागेंगे कोसों दूर

How To Get Rid Of Rainy Season Insects: बरसात के मौसम में घर और आसपास कई तरह के कीड़े, केचुए, मक्खियां आदि नजर आने लगते हैं. यही नहीं, कई कीड़े तो घर में घुस जाते हैं और इनके काटने से स्किन पर एलर्जी तक हो सकती है. बरसाती मक्खियां तो हैजा जैसी बीमारियों का कारण तक बन सकती हैं और किचन के फर्श, कैबिनेट्स यहां तक कि खाने पर भी भिनभिनाने लगती हैं. ऐसे में किचन में मौजूद नेचुरल चीजों की मदद से कीड़े और मक्खियों को दूर भगा सकते हैं.

01 नमक: घर को डिसइंफेक्ट करने और संक्रमण को रोकने के लिए आप नमक का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. आप फर्श को साफ करने के लिए नमक का इस्‍तेमाल करें. इसके लिए आप एक बाल्‍टी पानी में 4 से 5 चम्‍मन नमक डालें और पोछा के लिए गुनगुने पानी का इस्‍तेमाल करें. ऐसा करने से घर में मक्‍खी या कीड़े नहीं आएंगे. आप घर के आसपास नमक का छिड़काव कर केचुए आदि को दूर रख सकते हैं. Image : canva

02 नीम के पत्‍ते: अगर घर में मक्खियां या उड़ने वाले पतंगे आ रहे हैं तो आप नीम के पत्‍ते का इस्‍तेमाल करें. आप नीम के कुछ पत्‍तों को उबाल लें और इसे स्‍प्रे बोतल में डाल लें. जैसे ही मक्खियां नजर आएं, आप उन पर यह छिड़काव करें. आप घर के उन जगहों पर इससे छिड़काव करें जहां कीड़े आदि आ रहे हैं. आप नमी ऑयल का भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं. Image : Canva

03 तुलसी: आप एक स्‍प्रे बोतल में तुलसी पत्‍ते को पीसकर पानी के सा‍थ घोल लें. अब इसे लकड़ी के फर्नीचर, फर्श आदि जगहों पर स्‍प्रे कर लें. अगर घर में मक्खियां आती हैं तो आप कमरे में तुलसी का पौधा लगाकर रख दें. इस तरह ये कीड़े घर के बारह ही रहेंगे. आप पिपरमिंट ऑयल का भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं. Image : Canva

04 तेजपत्‍ता: अगर घर के खाने की चीजों में कीड़े लग रहे हैं तो इसके लिए आप तेजपत्‍ते का इस्‍तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं. आप चावल, दाल, आटा आदि के डिब्‍बे को एयरटाइट कंटेनर में रखें और साथ में दो से तीन तेजपत्‍ता डाल दें. इस तरह इनमें कीड़े नहीं लगेंगे. Image : canva