दवा डालकर न मारें चूहे, इन नेचुरल चीजों का करें इस्तेमाल, एक दिन में ही सारे हो जाएंगे घर से गायब

How to Get Rid of Rats: कम ही घर ऐसे होते हैं, जहां चूहों ने जीना मुश्किल न किया हो. इनसे छुटकारा पाने के लिए ज्यादातर लोग चूहे मारने का जहर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो चूहों को मारने से परहेज करते हैं. इस वजह से घर में चूहों का आतंक (Rat problem) बढ़ता चला जाता है. अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जो चूहे मारने वाली दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यहां बताए जा रहे घरेलू तरीकों की मदद ले सकते हैं.

01 पिपरमेंट ऑयल: चूहों को पिपरमेंट की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है. ऐसे में आप चूहों से छुटकारा पाने के लिए पिपरमेंट ऑयल की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप पिपरमेंट ऑयल को घर में जगह-जगह स्प्रे कर दें. इससे चूहे एक दिन में ही घर से गायब हो जायेंगे. आप चाहें तो पानी में मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.(Image-Canva)

02 फिटकरी: चूहे फिटकरी की स्मेल भी पसंद नहीं करते हैं. ऐसे में आप फिटकरी का इस्तेमाल भी चूहों को घर से भगाने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आप फिटकरी का पाउडर बना कर इसको घर में उन जगहों पर छिड़क दें जहां चूहों का ठिकाना हो. इसके साथ ही आप फिटकरी के पाउडर को पानी में घोलकर इसका स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. (Image-Canva)

03 लाल मिर्च: रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल भी आप चूहों से निजात पाने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आप लाल मिर्च पाउडर को या फिर इसका घोल बनाकर घर में उन जगहों पर छिड़क सकते हैं, जहां चूहों का आना-जाना ज्यादा हो. लेकिन इसके इस्तेमाल से पहले अपने हाथों पर ग्लव्स और आंखों पर चश्मा जरूर कैरी कर लें. (Image-Canva)

04 कपूर: पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर आपको चूहों से निजात दिलवा सकता है. इसके लिए स्टोर रूम, किचन और उन जगहों पर कपूर के टुकड़े रख दें. जहां चूहे ज्यादा नजर आते हों. बता दें कि कपूर की महक चूहों को बिल्कुल भी रास नहीं आती है क्योंकि इससे उनका दम घुटने लगता है. ऐसे में कपूर का इस्तेमाल चूहे भगाने के लिए बेस्ट हो सकता है. (Image-Canva)