नहीं छूट रहे हैं कपड़ों पर लगे जंग के दाग, 5 चीजों का करें इस्तेमाल, मिनटों में हो जाएंगे दाग-धब्बे गायब

Tips to Get Rid of Rust Marks on Clothes: कई बार लोहे के तार पर फैलाने या फिर कपड़े में लगे हुक की वजह से कपड़ों में जंग लग जाती है. इस दाग को छुड़ाना काफी मुश्किल काम होता है. ऐसे में कुछ घरेलू चीजों की मदद से आप जंग के दागों (Rust marks) को आसानी से मिनटों में रिमूव कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं इन ट्रिक्स के बारे में.

01 सिरका इस्तेमाल करें: कपड़े पर लगे जंग के दाग को छुड़ाने के लिए आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप दाग वाले हिस्से को कुछ देर के लिए सिरके में भिगो कर रख दें. फिर रगड़ कर साफ पानी से कपड़े को धो दें. अगर दाग बाकी रह जाये तो एक-दो बार इस प्रोसेस को फिर से अपनाएं, इससे दाग रिमूव हो जायेगा. (Image-Canva)

02 बेकिंग सोडा की मदद लें: जंग के दागों को रिमूव करने के लिए आप बेकिंग सोडा की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिक्स कर के घोल बना लें. फिर कपड़े पर जहां जंग का निशान है, उस हिस्से पर इस घोल को अप्लाई करके एक घंटे के लिए रख दें. इसके बाद हल्के हाथों से रगड़ कर साफ पानी से कपड़ा धो लें. इससे भी जंग का दाग जल्दी ही छूट जाता है.(Image-Canva)

03 सफेद टूथपेस्ट आएगा काम: कपड़ों पर से जंग के दाग को हटाने के लिए आप सफेद टूथपेस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप कपड़ों पर लगे दाग पर टूथपेस्‍ट लगा कर एक दिन के लिए रख दें. फिर पानी की कुछ बूंदें इस पर डालकर हल्के हाथों से इस दाग को रगड़ें और फिर नार्मल तरीके से कपड़ा धो लें. इससे भी जंग का दाग मिट जाता है.(Image-Canva)

04 दूध से करें साफ: कपड़ो पर लगे जंक के दाग को छुड़ाने के लिए आप दूध की मदद भी ले सकते हैं. इसके लिए आप कपड़े पर लगे दाग वाले हिस्से को थोड़े से दूध में भिगोकर रख दें. फिर कुछ घंटों के बाद दाग को हल्के हाथों से रगड़कर साफ करें. इसके बाद सामान्य तरीके से कपड़े को वॉश कर लें. एक या दो बार ये प्रक्रिया अपनाने से दाग छूट जायेगा. (Image-Canva)