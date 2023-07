Home / Photo Gallery / lifestyle / how to get rid of smell from clothes in monsoon season use baking soda white vinegar and n ...

मानसून में आती है कपड़ों से सीलन की बदबू? करें ये 5 मामूली काम, महक उठेगी आपकी अलमारी

How to Get Rid of Smell From Clothes in Monsoon: बारिश के दिनों में कई सारी दिक्कतें सामने आती हैं. इनमें से एक है कपड़ों से सीलन की बदबू आना. दरअसल बरसात में कई-कई दिनों तक धूप न निकलने की वजह से धुले हुए कपड़े पूरी तरीके से सूख नहीं पाते हैं. कपड़ों को हवा में सुखा कर अलमारी में रख भी दिया जाए, तब भी कई बार इनमें से बदबू आने लगती है. ऐसे में आप चाहें तो कुछ तरीके आजमाकर इस (Smelly clothes) दिक्कत को टाटा-बाय-बाय कह सकते हैं. आइये जानते हैं इनके बारे में.

01 बेकिंग सोडा: मानसून में कपड़ों से आने वाली सीलन की बदबू को दूर करने के लिए आप बेकिंग सोडा की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप कपड़ों को धोते समय सर्फ़ के साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा एड कर दें और फिर कपड़ों को इससे साफ करें. इससे कपड़ों से आने वाली सीलन की बदबू एकदम दूर हो जाती है.(Image-Canva)

02 सफ़ेद सिरका: वाइट विनेगर की मदद भी आप कपड़ों से सीलन की बदबू को दूर करने के लिए ले सकते हैं. इसके लिए आप कपड़ों को धोने से पहले कुछ देर के लिए सिरके के पानी में भिगोकर रखें. दरअसल सिरका एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है. जो बदबू के साथ ही जर्म्स से निजात दिलाने में भी मदद करता है.(Image-Canva)

03 आयरन करें कपड़े: आमतौर पर कपड़ों को धोकर सुखाने के बाद इनको तह लगाकर अलमारी में रख दिया जाता है. लेकिन बारिश के दिनों में आपको कपड़ों को अलमारी में रखने से पहले आयरन करना चाहिए. दरअसल कई बार धूप न होने की वजह से कपड़े पूरी तरह से सूख नहीं पाते हैं. ऐसे में नमी की वजह से इनसे बदबू आने लगती है. कपड़ों को आयरन करने से इनमें रह गयी नमी दूर हो जाती है, जिससे कपड़ों से बदबू नहीं आती है.(Image-Canva)

04 कपड़े हैंग करें: कपड़ों में सीलन की बदबू न आये इसके लिए आप कपड़ों को अलमारी में तह लगाकर रखने से बचें. बेहतर होगा कि आप कपड़ों को अलमारी में हैंगर में लगा कर रखें. इससे कपड़ों में अगर नमी रह भी जाएगी तो धीरे-धीरे गायब हो जाएगी और कपड़ों से बदबू नहीं आएगी.(Image-Canva)