Home / Photo Gallery / lifestyle / how to keep biscuits and cookies crispy for long time in monsoon with amazing tips

बारिश के मौसम में बिस्किट-कुकीज हो जाते हैं नम, फॉलो करें सिंपल ट्रिक्स, पूरे सीजन रहेंगे क्रिस्पी

How to Store Biscuits And Cookies in Monsoon: चाय के साथ बिस्किट्स और कुकीज का सेवन लगभग रोजाना ही किया जाता है. लेकिन बारिश के मौसम में बिस्किट्स और कुकीज (Biscuits and cookies) पैकेट खोलते ही नम हो जाते हैं, जिसके बाद ये खाने लायक नहीं रहते हैं. ऐसे में इनको सही तरीके से स्टोर करना जरूरी हो जाता है. तो आइये आज हम आपको बताते हैं बिस्किट्स और कुकीज को स्टोर करने के तरीकों के बारे में.

01 एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें: ज्यादातर घरों में बिस्किट और कुकीज़ को स्टोर करने के लिए, प्लास्टिक के डब्बों या फिर एल्युमिनियम के कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में नमी की वजह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं और इनका कुरकुरापन ख़त्म हो जाता है. साथ ही इनका स्वाद भी बेकार हो जाता है, जिससे ये खाने के लायक नहीं रहते हैं. ऐसे में बिस्किट और कुकीज़ को स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. इससे ये लम्बे समय तक क्रिस्पी रहते हैं. (Image-Canva)

02 टिश्यू पेपर का यूज करें: बरसात के मौसम में बिस्किट या कुकीज़ को क्रिस्पी बनाए रखने के लिए आप टिश्यू पेपर की मदद भी ले सकते हैं. इसके लिए बिस्किट या कुकीज़ को कंटेनर में रखने के लिए पहले इसके अंदर टिश्यू पेपर की दो-तीन लेयर बिछा लें. इसके बाद बिस्किट या कुकीज़ को इसमें रखकर ऊपर से भी टिश्यू पेपर की कुछ परतें लगा कर इनको कवर कर दें. इसके बाद ही कंटेनर का ढक्कन टाइट करके इनको स्टोर करें. इससे ये लम्बे समय तक क्रिस्पी रहते हैं. (Image-Canva)

03 ज़िप पाउच आएगा काम: कुकीज़ और बिस्किट्स को स्टोर करने के लिए ज़िप पाउच का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं. इसके लिए आप बिस्किट्स और कुकीज़ को हवा के संपर्क में आने से रोक सकते हैं. ज़िप पाउच में रखने से ये नम नहीं होते हैं और इनका स्वाद भी बेकार नहीं होता है. अगर जिप पाउच उपलब्ध नहीं है तो आप बिस्किट्स और कुकीज़ को क्रिस्पी बनाये रखने के लिए प्लास्टिक के नार्मल पाउच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. (Image-Canva)