बारिश में कपड़ों पर लग गयी है फंगस? 6 तरीकों से हटाएं फफूंद के दाग, नजर नहीं आएगा एक भी निशान

How to Remove Fungus Stains From Clothes: बारिश के मौसम में नमी के चलते चीजों में फंगस लगना बहुत ही आम बात है. कई बार कपड़ों में नमी रह जाने की वजह से इनमें भी फफूंद लग जाती है. जिसके कारण कपड़ों पर काले दाग (Fungus stains on clothes) बन जाते हैं, जो आसानी के साथ साफ नहीं होते हैं. ऐसे में कुछ चीजों का इस्तेमाल करके आप घर पर ही कपड़ों पर लगे इन दागों को छुड़ा सकते हैं. तो आइये जानते हैं इन चीजों के बारे में.

01 नींबू-नमक इस्तेमाल करें: कपड़ों पर लगे फंगस के दाग छुड़ाने के लिए थोड़े से पानी में एक-दो नींबू का रस और दो-तीन चम्मच नमक मिलाकर इसका घोल तैयार कर लें. फिर कपड़ों को इस घोल में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें और दागों को रगड़कर साफ करें. इसके बाद नार्मल तरह से कपड़ों को धो लें. (Image-Canva)

02 सफेद सिरके की मदद लें: फंगस के दाग छुड़ाने के लिए आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप आधा बाल्टी पानी लेकर इसमें एक कप सफेद सिरका मिक्स कर लें. इसके बाद कपड़ों को इस मिक्सचर में एक-दो घंटे के लिए भिगो कर रख दें. फिर रगड़कर कपड़े को साफ करें और आखिर में डिटर्जेंट से कपड़ों को धो लें. (Image-Canva)

03 बेकिंग सोडा से करें साफ: कपड़ों से फंगस के दाग हटाने के लिए बेकिंग सोडा भी काम में आ सकता है. इसके लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर इसमें कुछ बूंद पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. फिर इस पेस्ट को कपड़ों पर लगे दागों पर लगाकर बीस मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद रगड़कर कपड़े को साफ करें और वाशिंग पाउडर से नार्मल तरीके से धो लें. (Image-Canva)

04 बोरेक्स पाउडर आएगा काम: फंगस लगे कपड़ों को साफ करने के लिए आप बोरेक्स पाउडर की मदद भी ले सकते हैं. इसके लिए बोरेक्स पाउडर का इस्तेमाल आप डिटर्जेंट की जगह पर कर सकते है. बोरेक्स पाउडर एक तरह का केमिकल है जो दागों को रिमूव करने में मदद कर सकता है. (Image-Canva)

05 अलमारी में रखें सिलिका जेल पाउच: बारिश के दिनों में कपड़ों में फंगस न लगे इसके लिए आप सिलिका जेल पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप सिलिका जेल के पाउच को अलमारी में रखे कपड़ों के बीच रख सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिलिका जेल के पाउच वह होते हैं, जो आपको नए फोन, पर्स, जूते-चप्पल जैसी चीजें खरीदने पर इनके डब्बों में मिलते हैं. दरअसल ये नमी को सोखने का काम करते हैं. (Image-Canva)