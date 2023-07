Home / Photo Gallery / lifestyle / how to remove rust or jung from iron main gate railing window with easy home remedies in r ...

बारिश में मेन गेट और खिड़कियों में लग गयी है जंग, 5 चीजों का करें इस्तेमाल, मिनटों में हो जायेंगे एकदम साफ

How to Remove Rust From Iron: बारिश के दिनों में कई सारी दिक्कतें सामने आती हैं. इन ही में से एक है मेन गेट, रेलिंग और खिड़कियों सहित लोहे के बाक़ी सामानों में जंग लगने की दिक्कत. जो देखने में तो खराब लगती ही है, साथ ही इससे चीजों की लाइफ भी कम होती है. ऐसे में बरसात के इन दिनों में अगर आप के घर भी लोहे की चीजों में जंग (Tips to remove rust from main gate) लग गयी है तो कुछ घरेलू तरीकों की मदद से इनको आसानी से साफ किया जा सकता है. आइये जानते हैं इनके बारे में.

01 नमक-नींबू: जंग को हटाने के लिए आप नमक और नींबू की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप दो-तीन चम्मच नमक लेकर इसमें दो-तीन नींबू का रस मिक्स करें और गाढ़ा पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को जंग वाली जगह पर लगाएं और कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद किसी हार्ड ब्रश से साफ करें, इससे जंग फ़ौरन ही छूट जाएगी.(Image-Canva)

02 बेकिंग सोडा-नींबू: लोहे की चीजों पर से जंग हटाने के लिए दो कप पानी को थोड़ा सा गर्म कर लें. फिर इसमें दो चम्मच बेकिंग सोडा और एक नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बनायें. फिर इसको जंग वाली जगह पर लगाकर दस-पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद सैंड पेपर की मदद से जंग को हटाएं, इससे जंग कुछ ही मिनटों में गायब हो जाएगी. (Image-Canva)

03 कोल्ड ड्रिंक: जंग रिमूव करने के लिए आप कोका कोला की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप इस कोल्ड ड्रिंक को जंग वाली जगह पर डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें. फिर दस-पंद्रह मिनट के बाद स्पॉन्ज की हेल्प से जंग को स्क्रब करें. इससे जंग कुछ ही मिनटों में रिमूव हो जाएगी. (Image-Canva)

04 बोरेक्स पाउडर: लोहे की चीजों पर लगी जंग को हटाने के लिए बोरेक्स पाउडर भी काम आ सकता है. इसके लिए आप तीन-चार चम्मच बोरेक्स पाउडर लें और इसमें एक चम्मच पानी मिक्स करके गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. फिर इस मिक्सचर को जंग वाली जगहों पर लगाकर दस मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद सैंड पेपर से रगड़कर जंग को साफ कर दें. (Image-Canva)