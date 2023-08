Home / Photo Gallery / lifestyle / how to remove salt water rust and dirt stains from tap use 5 easy home remedies nal par la ...

नल पर पड़ गए हैं पानी या जंग के दाग? 5 चीजों का करें इस्तेमाल, पुरानी टोंटी भी दिखने लगेगी नए जैसी

How to Remove Stains From Tap: कई बार नल पर खारे पानी के, जंग के या फिर गंदगी के जिद्दी दाग (Tap stains) लग जाते हैं. जो काफी कुछ आजमाने के बाद भी रिमूव नहीं होते हैं. ऐसे में आप चाहें तो कुछ घरेलू चीजों की मदद से इन दागों को आसानी के साथ छुड़ा सकते हैं. तो आइये जानते हैं कि नल पर लगे दागों को कैसे हटाया जा सकता है.

01 नींबू का रस: नल पर लगे पानी या फिर गंदगी के दाग हटाने के लिए आप नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए तीन-चार नींबू को निचोड़ कर इसका रस निकाल लें. फिर इसमें एक कप पानी मिक्स करके स्प्रे बॉटल में भर लें. इस मिक्सचर को नल पर स्प्रे करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें. फिर किसी पुराने टूथब्रश की मदद से रगड़ कर साफ करें और सूती कपडे से पोंछ दें. इससे मिनटों में नल चमक जायेगा.(Image-Canva)

02 सफेद सिरका: नल पर जमे खारे पानी के दाग और गंदगी को रिमूव करने के लिए आप सफेद सिरके की मदद भी ले सकते हैं. इसके लिए आप व्हाइट विनेगर को स्प्रे बॉटल में भरें और फिर इससे नल पर स्प्रे करें. कुछ देर के लिए नल को ऐसे ही रहने दें, उसके बाद पुराने टूथब्रश या फिर स्क्रबर की मदद से से नल को रगड़कर साफ करें. इसके बाद किसी कपड़े से नल को क्लीन कर दें. इससे नल पर लगे दाग साफ हो जायेंगे और नल नए जैसा हो जायेगा. (Image-Canva)

03 बेकिंग सोडा-नींबू: दाग छुड़ाने के लिए आप बेकिंग सोडा और नींबू का मिक्सचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप दो चम्मच बेकिंग सोडा लें और इसमें आधा नींबू का रस मिक्स करके पेस्ट तैयार कर लें. फिर इसको नल और इसके आसपास लगा कर तकरीबन बीस मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. फिर स्क्रब करके दाग को हटाएं और आखिर में साफ पानी से धोकर नल को कपड़े से पोंछ दें.(Image-Canva)

04 टोमेटो सॉस: नल पर लगे दाग-धब्बे साफ करने के लिए आप टोमेटो सॉस भी यूज कर सकते हैं. इसके लिए आप दो-तीन चम्मच टोमेटो सॉस लेकर इसको अच्छी तरीके से नल और इसके आसपास के एरिया पर अप्लाई करें. इसके बाद सॉस को बीस मिनट के लिए नल पर लगा रहने दें. फिर ब्रश से रगड़कर नल की सफाई करें और सूखे कपड़े से क्लीन कर दें.(Image-Canva)