टॉयलेट सीट-बेसिन में लगे हैं जिद्दी दाग, 5 आसान तरीकों से करें साफ, मिनटों में बाथरूम होगा क्लीन, जर्म्स फ्री

How to Clean Toilet Seat And Wash Basin: कई बार घर में ऐसे मेहमान भी आ जाते हैं, जो गुटखा-पान मसाला खाने के शौक़ीन होते हैं. ऐसे में गुटखा खाने के बाद इसे टॉयलेट सीट या वॉश बेसिन (Toilet seat or wash basin) में ही थूक देते हैं. इसके दाग कई जतन करने के बावजूद साफ़ नहीं होते हैं. ऐसे में आप यहां बताए जा रहे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनके इस्तेमाल से बाथरूम एकदम क्लीन और बैक्टीरिया फ्री बन जाएगा.

01 कोल्ड ड्रिंक्स: गर्मी के दिनों में कोल्ड ड्रिंक्स तो ज्यादातर लोगों के फ्रिज में रखी रहती है. इसका इस्तेमाल आप टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन को साफ करने के लिए भी कर सकते हैं. इसके लिए आप काले रंग वाली कोल्ड ड्रिंक्स लेकर वॉश बेसिन, टॉयलेट सीट और इसके चारों ओर डालकर कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें. फिर ब्रश से रगड़ कर इसे साफ करें. कुछ ही मिनटों में बेसिन और टॉयलेट सीट एकदम चमक जायेंगे. (Image-Canva)

02 बेबी ऑयल: टॉयलेट सीट और बेसिन पर लगे जिद्दी दागों को साफ़ करने के लिए बेबी ऑयल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इतना ही नहीं सिस्टर्न हैंडल, टैंक के बाहरी हिस्सों और बेसिन के नल की सफाई के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं. इसके लिए आप एक कॉटन के सॉफ्ट कपड़े में बेबी ऑयल लेकर इसे दाग-धब्बों वाली जगह पर अप्लाई करें, फिर कपड़े से रगड़ कर साफ़ कर दें. (Image-Canva)

03 व्हाइट विनेगर: टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन पर लगे दाग-धब्बे साफ़ करने के लिए आप व्हाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए आप सफ़ेद सिरका लेकर इसको दाग वाली जगहों पर डालें और आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें. फिर ब्रश या स्क्रबर की मदद से अच्छे से रगड़ कर सफाई करें और फिर साफ पानी से धो लें. इससे भी बेसिन और सीट नए जैसे चमक जायेंगे. (Image-Canva)

04 गर्म पानी: टॉयलेट सीट, बेसिन और फुल बाथरूम को साफ और बैक्टीरिया फ्री करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल भी बेस्ट होता है. इसके लिए पानी को गर्म करके टॉयलेट सीट, बेसिन और इसके आस-पास की जगह पर डालकर ब्रश से अच्छे से रगड़ दें. इससे इससे दाग और गंदगी के साथ ही बैक्टीरिया से भी मुक्ति मिल सकती है. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गर्म न हो क्योंकि इससे टॉयलेट सीट क्रेक होने का रिस्क रहता है. (Image-Canva)