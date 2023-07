Home / Photo Gallery / lifestyle / tips to keep tomatoes fresh in fridge for longer time follow these 5 storing methods in mo ...

टमाटर फ्रिज में भी हो रहे हैं खराब? बरसात में 5 तरीके से करें स्‍टोर, लंबे समय तक रहेगा फ्रेश

How To Keep Tomatoes Fresh In Monsoon: इन दिनों बरसात के मौसम में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं. खासतौर पर टमाटर का भाव तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा. ऐसे में अगर आपके घर में पड़े टमाटर सड़ रहे हैं तो इसे स्‍टोर करने का सही तरीका यहां जान लें.

01 Tomato Storing Tips: टमाटर सब्जियों के जायके को बढ़ाने के लिए घर घर में इस्‍तेमाल किया जाता है. लेकिन बरसात के दिनों में इन्‍हें स्‍टोर करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है. मुश्किल तब होती है जब आप इसे सम्‍हालकर फ्रिज में रखते हैं और रातभर में ये खराब हो जाते हैं. ऐसे में कुछ जरूरी बातों को अपनाकर टमाटर को अधिक दिनों तक स्‍टोर किया जा सकता है. Image: canva

02 टमाटर को बाजार से लाकर अक्‍सर हम उसे धोकर फ्रिज में रख देते हैं. गीला रहने की वजह से ये तेजी से खराब हो सकता है. इसलिए जब भी इसे स्‍टोर करें तो पहले इसे धोकर अच्‍छी तरह से पोछ जरूर लें, उसके बाद ही इसे फ्रिज में रखें. Image: canva

03 फ्रिज में अगर आप इसे सब्जियों के साथ रख रहे हैं तो इस बात का ध्‍यान रखें कि टमाटर कहीं सब्जियों के नीचे तो नहीं दब गया है. अगर टमाटर पर वजन रहेगा तो ये तेजी से पिलपिला होकर खराब हो जाएगा. बेहतर होगा कि आप इसे अलग से रखें. Image: canva

04 टमाटर को फ्रिज में रखने से पहले अच्‍छी तरह से सुखाएं और अखबार या ब्राउन पेपर में लपेटकर ही रखें. इस तरह इसका मॉइश्‍चर ड्राई होता रहेगा और ये अधिक दिनों तक ताजा रहेंगे. बेहतर होगा कि आप सभी सब्जियों को अलग अलग पेपर में लपेटकर ही फ्रिज में रखें. Image: canva

05 टमाटर को अगर आप रिप कर रखेंगे या उसकी डंडी को तोड़कर रखेंगे तो बरसात में इनकी उम्र लंबी होगी और आप इनका अधिक दिनों तक इस्‍तेमाल कर पाएंगे. इस बात का भी ध्‍यान रखें कि अगर आप अधिक पके फल या सब्जियों के साथ इसे रखेंगे तो ये भी तेजी से पककर सड़ सकते हैं. जैसे जैसे ये पकते जाएं आप इनका इस्‍तेमाल करते जाएं. Image: canva