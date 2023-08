Home / Photo Gallery / lifestyle / tips to make puri to avoid oil filling how to make perfect poori without extra oil at home

तलते समय फटने लगती हैं पूरियां और भर जाता है इनमें घी? 5 सिंपल सी चीजें रखें याद, बनेगी एकदम परफेक्ट पूड़ी

Tips to Make Poori Without Extra Oil: हेल्थ कॉन्शियस लोग ऑयली चीजों का कम से कम सेवन करते हैं. ऐसे में अगर कभी पूरी खाने का मन बना भी लिया जाये, तो उनमें भरा एक्स्ट्रा ऑयल देखकर खाने का प्लान कैंसिल करना पड़ता है. दरअसल पूरियों में तेल भरने से फैट की मात्रा भी बढ़ जाती है. जिससे आपकी सेहत भी प्रभावित हो सकती है. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं परफेक्ट पूरी (How to make perfect poori) बनाने का तरीका, जिसकी मदद से आप पूरियों को काफी हद तक ऑयल फ्री रख सकते हैं.

01 आटे में मोइन डालकर सख्त गूंथे: पूरी के लिए आटा गूंथते समय सूखे आटे में थोड़ा सा घी या फिर तेल मिक्स कर लें. इसे मिलाने से पूड़ी मुलायम बनती हैं और तलते टाइम फटती भी नहीं हैं, जिससे इनमें घी या तेल नहीं भरता है. इसके साथ ही पूरी का आटा गूंथते समय इसे बहुत ज्यादा गीला न रखकर थोड़ा सा सख्त रखना बेहतर होता है. इससे भी कढ़ाही में डालने के बाद पूरियां फटती नहीं हैं और इनमें तेल भी नहीं भरता है.(Image-Canva)

02 आटे को ढक कर रखें: पूरी का आटा गूंथने के बाद इसको खुला छोड़ने से ये सूखने लगता है. जिससे पूरियां बेलते और फ्राई करते समय फटने लगती हैं. जिसकी वजह से इनमें तेल भरने लगता है. इसलिए आटा गूंथने के फौरन बाद इसको किसी बर्तन या कपड़े से ढक कर रखें और इसको कुछ देर सेट होने दें. इसके बाद भी पूरियां बनाना शुरू करें. इससे एकदम परफेक्ट पूरियां बनकर तैयार होती हैं. (Image-Canva)