चाहते हैं घूमने के साथ कुछ सीख भी जाएं बच्चे, इन 5 जगहों की करें सैर, सफर रहेगा यादगार, किड्स बनेंगे होशियार

Best Destination to Travel With Kids: गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का प्लान ज्यादातर लोग बनाते हैं, लेकिन कई बार जगहों का चुनाव करना काफी मुश्किल हो जाता है. खासकर तब, जब समझदार हो रहे बच्चों के साथ कहीं सैर पर जाना हो. आज हम आपको ऐसी पांच जगहों (Best destination) के बारे में बताते हैं, जहां बच्चों के साथ घूमने जाना आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. इन जगहों पर बच्चे जहां मन भर कर इन्जॉय कर सकेंगे, तो वहीं कुछ न कुछ बेहतर तरीके सीख और समझ भी सकेंगे. आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में.

01 अंडमान-निकोबार द्वीप समूह: ये हिंद महासागर में स्थित है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है. जहां आप अपने बच्चों के साथ यात्रा का आनंद उठा सकते हैं. यहां आपको बीच पर बच्चों के साथ खेलने का मौका मिलेगा. तो वहीं आप स्कूबा डाइविंग, डीप सी डाइविंग जैसी गतिविधियों का आनंद भी ले सकेंगे. इसके अलावा आप हैवलॉक द्वीप, राधानगर बीच, मैंग्रोव क्रीक, नॉर्थ बे बीच जैसी जगहों पर भी अपने बच्चों के साथ घूम सकते हैं. जहां उन्हें प्राकृतिक सुंदरता का बेहतर आनंद मिलेगा. (Image-Canva)

02 दार्जिलिंग: प्राकृतिक सौंदर्य से भरी जगह है दार्जिलिंग, जहां बच्चों को खुश रखने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज और आकर्षण हैं. पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क वन्य जीवों के देखभाल और प्रदर्शनी के लिए मशहूर है. यहां बच्चे विभिन्न प्रजातियों के जानवरों को देख सकते हैं और इनके बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं. पैसेंजर रोपवे दार्जिलिंग की प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक है और इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है. बच्चे इसमें यात्रा करते हुए दार्जिलिंग के आस-पास के शानदार नजारों का आनंद उठा सकते हैं. हैप्पी वैली टी एस्टेट भी एक शानदार अनुभव हो सकता है, जहां आपके बच्चे चाय के बागान में घूम सकते हैं और चाय की उगाई और उद्यान प्रणाली के बारे में सीख सकते हैं. (Image-Canva)

03 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क: यह एक खूबसूरत और प्राकृतिक स्थल है. इसे कई तरह के वन्यजीवों के लिए एक आदर्श आवास स्थल के रूप में माना जाता है. जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन संरक्षण, पक्षियों के अध्ययन और प्राकृतिक वातावरण के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है. जहां बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है. यहां आप टाइगर को पास से निहार सकते हैं साथ ही बच्चों को वन्य जीवों और पक्षियों के बारे में शिक्षा भी दे सकते हैं. जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधों, पक्षियों और जानवरों के बेहतरीन कलेक्शन हैं. जिसमें लगभग 50 प्रजातियों के पेड़, 580 प्रजातियों के पक्षी और 50 प्रजातियों के जानवर शामिल हैं. (Image-Canva)

04 मुन्नार: यह एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है, जहां आप अपने बच्चों के साथ यात्रा का आनंद उठा सकते हैं. मुन्नार के चाय बागानों में एक अद्वितीय अनुभव का अहसास होता है. जहां चाय के पौधों के बीच जाकर आप उनको चाय उगाने की प्रक्रिया के बारे में समझा सकते हैं. इसके साथ ही मुन्नार ट्रैकिंग, जंगल सफारी और अन्य गतिविधियों के लिए भी एक शानदार जगह है. यहां आप बच्चों को स्थानीय वन्य जीवों के बारे में जानकारी दे सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा आप अनामुदी हिल्स, चाय संग्रहालय और अन्य खूबसूरत जगहों का दीदार भी बच्चों को करवा सकते हैं. (Image-Canva)