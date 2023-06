Home / Photo Gallery / lifestyle / 5 best places to visit in egypt luxor pyramids of giza islamic cairo rock temples of abu s ...

मिस्र में पिरामिड ही नहीं, कई हैं घूमने की जगहें, अद्भुत नजारों के लिए बेस्‍ट हैं 5 डेस्टिनेशन, मोह लेगी खूबसूरती

Best Places To Visit In Egypt : विशालकाय पिरामिडों के लिए मिस्र दुनियाभर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहा है. यह देश ना केवल एडवेंचर से भरपूर है, बल्कि यहां की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता भी पर्याटकों के लिए खास है. यहां का इतिहास, कला और विरासत भी अद्भुत है जो सैलानियों को काफी रोमांचित करते हैं.

01 ग्रेट गीजा (Pyramids of Giza), जिसे दुनिया के सात अजूबों में नंबर एक माना जाता है. प्राचीन मिश्र के कुफू पिरामिड को ग्रेट गीजा पिरामिड के नाम से जाना जाता है. यह 3,800 सालों में दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है. बता दें कि इसकी लंबाई 146 मीटर है और इसका बेस 5,92,000 स्‍क्‍वायर फुट है. इस पिरामिड में 2,30,000 पत्‍थर ब्‍लॉक्‍स का इस्‍तेमाल हुआ है जिसका वजन करीब 50 टन है. कहते हैं कि यह अंतरिक्ष से भी नजर आता है. Image : Canva

02 नील नदी के पूर्वी तट पर स्थित, लक्सर (Luxor), जिसे वैली ऑफ किंग (Valley of Kings) के नाम से भी जाना जाता है, यह मिस्र के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है. दुनिया के सबसे बड़े ओपन-एयर म्‍यूजियम संग्रहालय के रूप में भी इसे जाना जाता है. यह जगह प्राचीन फिरौन की चट्टानों को काटकर बनाई गई कब्रें हैं जहां यहां के प्रसिद्ध और प्राचीनतम राजा तूतनखामुन और अमेनहोटेप को दफनाया गया था. यह जगह मिस्र में देखने लायक और हॉरर जगहों में से एक मानी जाती है. Image : Canva

03 इस्लामिक काहिरा (Islamic Cairo) भी पर्यटन के लिए एक खास जगह है. यह जगह मध्ययुगीन मस्जिदों, स्मारकों और मदरसों से भरा हुआ है. यहां जाएं तो सुल्तान हसन की मस्जिद-मदरसा जरूर जाएं. यह इस खूबसूरत शहर की इस्लामी विरासत का एक अद्भुत उदाहरण है. यह जगह भी मिश्र में घूमने के लिए सबसे अच्‍छी जगहों में से एक गिनी जाती है. Image : Canva

04 अबू सिंबल रॉक टेम्पल (Rock Temples of Abu Simbel) नासिर झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है. यह एक जुडवा मंदिर है जो रामेसेस द्वितीय और उसकी रानी नेफ़रतारी के याद में बनाया गया था. खड़ी पहाड़ों में बनाए गए इस मंदिर को भी मिस्र में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक गिना जाता है. राजा और रानी के सिंहासन पर बैठे हुए मिस्र के पहाड़ों की इस विशालकाय मूर्ति चट्टानों को देखकर ही प्राचीन मिस्र की एक प्रतिष्ठित छवि आंखों के सामने देखने को मिलती है. Image: Canva