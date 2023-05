Home / Photo Gallery / lifestyle / 8 things to do when visit delhi for youngsters family travellers explore vibrant nightlife ...

8 काम के बगैर अधूरा है दिल्ली ट्रिप, एक्सप्लोर करने का जान लें बेस्ट तरीका, एन्जॉय कर सकेंगे राजधानी की गर्मी भी

Fun Things To Do In Delhi: दिलवालों की दिल्‍ली में अगर आप घूमने आए हैं, लेकिन अब तक गर्मी की वजह से यहां की चहल-पहल, रौनक और खुलेपन को एक्‍सप्‍लोर नहीं किया है तो आपकी ये यात्रा अधूरी रह सकती है. हम बता रहे हैं कि किस तरह आप दिल्‍ली को मजेदार तरीके से एक्‍सप्‍लोर कर सकते हैं.

01 आप अगर दिल्‍ली आएं तो यहां के ऐतिहासिक इमारतों को देखने का प्‍लान जरूर बनाएं. ये जगहें आपको अतीत से जोड़ेंगी और आप यहां परिवार, दोस्‍तों के साथ अच्‍छा वक्‍त गुजार पाएंगे. आप लाल किला, कुतुबमिनार, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा आदि जगहों पर जरूर विजिट करें, लेकिन साथ में पानी, सनग्‍लास, कैप आदि लेकर जाएं. Image : Canva

02 दिल्‍ली में कई फेमस धार्मिक स्‍थल भी हैं, जहां जाकर आप सर्वधर्म संप्रदाय की भावना को महसूस कर सकते हैं. आप दिल्‍ली जाएं तो जामा मस्जिद, अक्षरधाम, बंगला साहेब गुरुद्वारा, कैथलिक चर्च, जैन मंदिर से लेकर निजामुद्दीन दरगाह जैसी जगहों पर एक बार जरूर विजिट करें. Image : Canva

03 राजधानी दिल्‍ली अपने स्‍ट्रीट फूड के लिए भी काफी जानी जाती है. यहां के लोकल जायके का अनुभव लेना है तो आप पुरानी दिल्‍ली जरूर जाएं और चांदनी चौक पर खाने का आनंद उठाएं. इसके अलावा, आप खान मार्केट, सरोजिनी नगर मार्केट, सेंट्रल मार्केट आदि जगहों पर भी स्‍ट्रीट फूड का आनंद उठा सकते हैं. Image : Canva

04 राजधानी दिल्‍ली में आपको हर तरह के बाजार मिल जाएंगे, जहां हर तरह की कीमत की चीजें आप खरीद सकते हैं. आप यहां के फेमस मार्केट सरोजिनी नजर, लाजपतनगर मार्केट, दिल्‍ली हाट, सेंट्रल मार्केट, चांदनी चॉक, कनॉट प्‍लेस आदि जरूर जाएं और शॉपिंग का आनंद उठाएं. Image : Canva

05 अगर आप दिल्ली के नाइटलाइफ़ को देखना चाहते हैं और पब, बार और क्लब जैसे एंटरटेनमेंट स्पॉट्स की रौनक को एन्‍जॉय करना चाहते हैं तो आप हौज खास विलेज और कनॉट प्लेस की फेमस नाइट क्‍लब में जा सकते हैं. Image : Canva

06 दिल्ली में कई फेमश लाइब्रेरी और संग्रहालय भी हैं जहां आप भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को एक्‍सप्‍लोर कर सकते हैं. ये जगहें बच्‍चों और युवाओं के लिए काफी जानकारी से भरी हैं. आप दिल्‍ली आएं तो नेशनल लाइब्रेरी, भारतीय संग्रहालय और गांधी स्मृति संग्रहालय आदि जरूर जाएं. Image : Canva

07 दिल्ली के पार्क भी घूमने लायक जगहें हैं, जहां आप गर्मी के दिनों में मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं. आप लोधी गार्डन, नेहरू पार्क और डियर पार्क जैसे खूबसूरत पार्कों को तो जरूर एक्‍सप्‍लोर करें. यहां आप परिवार दोस्‍तों के साथ खूब मस्‍ती कर सकते हैं. Image : Canva