उत्तराखंड घूमने का बना रहे हैं प्लान, अल्मोड़ा की 6 जगहों की करें सैर, खूबसूरती देख हो जाएंगे दीवाने

How to Plan Almora Trip in Uttarakhand: देवभूमि के नाम से मशहूर उत्तराखंड को देश की टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन्स में गिना जाता है. वहीं उत्तराखंड में घूमने के लिए कई शानदार जगहें मौजूद हैं. क्या आप उत्तराखंड की छोटी सी जगह अल्मोड़ा की खूबसूरती से वाकिफ हैं. जी हां, अगर आप गर्मियों में उत्तराखंड जाने का प्लान बना रहे हैं, तो अल्मोड़ा की कुछ जगहों को एक्सप्लोर किए बिना आपकी ट्रिप अधूरी रह सकती है.

01 जीरो प्वाइंट: अल्मोड़ा में स्थित जीरो प्वाइंट से आप हिमालय की बर्फ से ढ़की चोटियों का दीदार कर सकते हैं. यहां से हिमालय पर्वत बेहद नजदीक दिखाई देते हैं. साथ ही जीरो प्वाइंट से आप केदारनाथ, शिवलिंग और नंदादेवी पर्वत जैसी कई खूबसूरत जगहों को निहार सकते हैं. (Image-Canva)

02 जागेश्वर मंदिर: सातवीं शताब्दी में बना ये जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है. वहीं गंगा नदी के किनारे मौजूद जागेश्वर मंदिर को भगवान शिव की 12 ज्योर्तिलिंगों में से एक माना जाता है. साथ ही ये मंदिर देवदार, ओक और रोडोडेंड्रेन फूलों से घिरा हुआ है. (Image-Canva)

03 कटारमल सूर्य मंदिर: कटारमल सूर्य मंदिर को अल्मोड़ा का दूसरा सबसे फेमस टेम्पल कहा जाता है. इस मंदिर का निर्माण 800 साल पहले कत्युरी राजाओं ने करवाया था. कटारमल मंदिर मुख्य रूप से सूर्य देव को समर्पित है. हालांकि मंदिर के आसपास कुल 44 देवी-देवताओं के मंदिर उपस्थित हैं.(Image-Canva)

04 डीयर पार्क: नेचर लवर्स के लिए अल्मोड़ा के डीयर पार्क की सैर बेस्ट हो सकती है. हिरणों से लिए मशहूर इस पार्क में आप कई हिमालयन पशु-पक्षियों का दीदार कर सकते हैं. इस पार्क में आप हिरण के अलावा ब्लैक बियर और तेंदुओं को बेहद करीब से देख सकते हैं. (Image-Canva)

05 गोविंद वल्लभ पंत म्यूजियम: हिस्ट्री लवर्स के लिए गोविंद वल्लभ पतं संग्रहालय का रुख करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है. अल्मोड़ा के माल रोड पर स्थित इस म्यूजियम में आप कई सुंदर कलाकृतियों, प्राचीन वस्तुओं और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी चीजों का दीदार कर सकते हैं.(Image-Canva)