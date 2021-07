उर्वशी रौतेला ने इंडियन लुक्स में जीता दिल, देखें साड़ी और लहंगा लुक

Urvashi Rautela Indian Looks You Can Copy: एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला बेहद खूबसूरत और एलीगेंट हैं. उर्वशी अक्सर ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक से बढ़कर एक तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं जिन्हें देखकर उनके फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं. उर्वशी ने हाल ही में राजस्थानी लहंगे में एक फोटो पोस्ट की है. इससे पहले उन्होंने साड़ी में भी कुछ तस्वीरें पोस्ट की थीं. उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम पर अपने ट्रेडिशनल लुक को फ्लॉन्ट किया है जिसे कई लोगों ने लाइक किया है. उर्वशी रौतेला इसमें किसी ब्यूटी क्वीन से कम नहीं लग रही हैं. आप भी उर्वशी रौतेला के इन इंडियन लुक्स को वेडिंग पार्टीज या शादी-ब्याह में ट्राई कर सकती हैं...(all image credit: @urvashirau/Instagram)