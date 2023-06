Home / Photo Gallery / lifestyle / how to make friends in your 30s follow these 5 methods will work try socializing joining s ...

व्‍यस्‍त जिंदगी में अकेली तो नहीं पड़ गईं आप? 30 की उम्र के बाद 5 तरीकों से बनाएं पक्‍की सहेलियां, जिंदगी होगी गुलजार

How To Make Friends In Your 30s: घर-परिवार और करियर को संवारने के चक्‍कर में अक्‍सर महिलाएं दोस्‍तों से दूर हो जाती हैं. यहां हम बता रहे हैं कि महिलाएं उम्र बढ़ने के बाद भी किस तरह नए दोस्‍त बना सकती हैं और पक्‍की यारी निभा सकती हैं.

01 अगर आप भी अपनी पुरानी दोस्‍तों को मिस करती हैं और उनके साथ आपका कनेक्‍शन काफी दूर हो गया है तो निश्चित रूप से आप खालीपन महसूस करती होंगी. ऐसे में अगर आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और आप इस दुविधा में हैं कि सच्‍चे दोस्‍त कॉलेज या स्‍कूल टाइम में ही बनते हैं तो यह पूरी तरह सच नहीं है. दोस्‍त बनाने की कोई उम्र नहीं होती और आप हर उम्र में पक्‍की दोस्‍ती के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं. (Image: Canva)

02 अगर आप अपनी सोच या शौक वाले लोगों से मिलती हैं या आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनका साथ आपको अच्‍छा लगता है तो बेहतर होगा कि आप उनके साथ मिलना जुलना शुरू करें. महिलाएं कई बार खुद के रुटीन की दुहाई देते हुए घर पर बैठी रह जाती हैं और किसी से भी मिल जुल नहीं पातीं. ऐसा ना करें और लोगों से मिलें. यकीन मानिए, इन्‍हीं में से क्‍या पता आपकी कोई पक्‍की वाली सहेली या दोस्‍त मिल जाए. (Image: Canva)

03 आप पहले कभी किसी एक्टिविटीज में शामिल रही हों तो फिर से उन चीजों के लिए वक्‍त निकालें. इसके लिए आप आसपास के क्‍लब को ज्‍वाइन कर सकती हैं. आप पेंटिंग, आर्ट, हैकिंग्‍स, ट्रैवलर्स आदि ग्रुप को ज्‍वाइन करें और लोगों से मिलना जुलना शुरू करें. क्‍या पता, आप वहीं अपने खास दोस्‍त से मिल जाएं. यकीन मानिए, अधिकतर दोस्‍ती ऐसी ही होती है और ये दोस्‍ती जीवनभर साथ निभाने वाली होती है. (Image: Canva)

04 आपका जिन चीजों में इंट्रेस्ट है उस क्षेत्र में आप वॉलें‍टियरिंग में हिस्‍सा ले सकती हैं. इसके लिए आप पास की लाइब्रेरी या क्‍लब के नोटिस बोर्ड या व्‍हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखें और लोगों की मदद लें. यहां आकर आप अपने मन का काम भी कर पाएंगी और एक जैसे शौक वाले लोगों से मिलेंगी भी. हो सकता है कि यहीं आपको अच्‍छी दोस्‍त मिल जाए. (Image: Canva)