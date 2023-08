Home / Photo Gallery / lifestyle / why do women have more sleep problems know 3 reasons hormonal changes period pregnancy it ...

महिलाओं को सोने में क्‍यों होती है अधिक परेशानी? जानें 3 सबसे बड़ी वजह, स्‍लीप डिसऑर्डर के ये रहे लक्षण

Why Do Women Have More Sleep Problems: बेहतर नींद आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी असर डालती है. अच्छी नींद आपके दिमाग और मनोदशा को बेहतर रखने और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखने में भी काफी मदद करती है. शोधों में ये पाया गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अनिद्रा और नींद की अन्य समस्याएं अधिक होती हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह हार्मोनल बदलाव को कहा जा सकता है. आप भी नींद की समस्‍या से जुझ रहीं हैं तो इन बातों को जरूर जान लें.

01 वुमन्स हेल्थ के मुताबिक, जब आप अच्‍छी नींद लेती हैं तो ये आपके माइंड और बॉडी को हेल्‍दी बनाने का काम करता है. जब आप सोती हैं तो आपका बॉडी खुद को ऑटोहील करता है. लेकिन अगर आप या रेस्‍टलेस लेग सिंड्रॉम से जूझती हैं तो इनकी वजह से सोना मुश्किल हो जाता है. नींद पूरी ना होने या कम सोने से मेंटल हेल्‍थ काफी तेजी से प्रभावित होता है. Image: Canva

02 बता दें कि दिनभर फ्रेश रहने के लिए महिलाओं को कम से कम 7 घंटे से 9 घंटे के बीच सोना जरूरी है. अगर महिला प्रेग्‍नेंट है तो 60 साल से अधिक उम्र की है तो उसे और भी रेस्‍ट लेने की जरूरत होती है. इसके अलावा अगर आप न्‍यू मॉम है तो भी आपको अच्‍छी नींद की जरूरत होती है. Image: Canva

03 अगर बात की जाए कि महिलाओं में नींद पूरी नहीं होने की समस्‍या पुरुषों की तुलना में अधिक क्‍यों होती है तो बता दें कि इसकी मुख्‍य 3 वजहें हो सकती हैं. पहला कारण है प्रीमेस्ट्रम सिंड्रोम(PMS) और प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्‍फोरिक डिसऑर्डर (PMDD). यह समस्‍या पीरियड की समस्‍या से जुड़ा होता है जिसकी वजह से रात भर नींद नहीं आती और यह महिलाओं में डिप्रेशन की वजह बन जाता है.Image: canva

04 नींद प्रभावित होने की दूसरी वजह प्रेगनेंसी को कहा जा सकता है. खासतौर पर थर्ड ट्राइमस्‍टर, जिसमें महिलाएं पैर में होने वाले क्रैंप, सोने में दिक्‍कत होना और बार बार बाथरूम जाने के लिए उठना हो सकता है. तीसरी वजह पेरीमेनोपॉज, जिसमें हॉट फ्लश और रात के वक्‍त अत्‍यधिक पसीना आना कारण होता है. Image: Canva