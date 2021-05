Photos: न पहली लहर, न दूसरी लहर, ये है मप्र का ऐसा गांव जिसे जानलेवा कोरोना छू तक नहीं सका Pankaj Shukla: हम आज आपको एक ऐसे रोचक गांव से रूबरू कराने जा रहे जहां देश में कोहराम मचाने वाले कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला. न पहली लहर में और न दूसरी लहर में. मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का छोटा सा गांव कोरोना की शुरुआत में भी सुकून की सांसें ले रहा था. गांव में रौनक थी और गांव के लोग कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे थे. News18 Hindi | May 29, 2021, 11:39 AM IST

1 / 4 बड़वानी जिले का ये छोटा सा गांव है ‘सेंगाव’. यहां करीब ढाई हजार ग्रामीण रहते हैं. कोरोना संक्रमण की शुरुआत होते ही ग्रामीणों ने गांव की सीमा सील कर दी. वे वजह गांव में आने-जाने पर रोक लगा दी. किसी भी अनजान शख्स को गांव में आने की अनुमति नही दी जाती है.

2 / 4 गौरतलब है कि गांव की किराना दुकान पर भी बल्लिया बांधकर बाहर ही सामान दिया जाता है. यही नहीं, ग्रामीण सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हैं. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग का अमला भी गांव पर सतत निगरानी रखता था.

3 / 4 ग्राम पंचायत सचिव श्रीराम यादव ने बताया कि सतर्कता और सुरक्षा ही कोरोना से बचाव का मूल मंत्र है. यह इस गांव ने साबित कर दिया. यही कारण है कि पिछले साल की पहली लहर और इस साल की दूसरी लहर में कोरोना किसी भी ग्रामीण को छू भी नहीं सका. इस गांव से देश को सीख लेनी चाहिए, तभी हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे.

4 / 4 गौरतलब है कि मध्य प्रदेशमें शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,854 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 7,75,709 तक पहुंच गयी. राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से प्रदेश में 63 और व्यक्तियों की मौत हुई है.

First published: May 29, 2021, 11:27 AM IST