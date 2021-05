Photos: तेज हवाओं-बारिश ने मप्र के इस शहर पर बरपाया कहर, देखें क्या हुई हालत मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में तेज हवाओं ने जमकर कहर बरपाया है. बारिश-तूफान के वजह से गुम हुई बिजली 12 घंटे बाद भी नहीं आई है. करीब 80 फीसदी शहर में बिजली नहीं है. शुक्रवार को शहर में तेज हवाओं और बारिश ने जमकर कहर बरपाया था. News18 Hindi | May 29, 2021, 9:48 AM IST

1 / 4 दिन भर उमस के बाद शाम होते-होते बादलों ने अपना डेरा जमाया और तेज हवाओं के साथ लगभग 1 घंटे तक बारिश का दौर चला. उज्जैन जीवाजीगंज वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि तूफानी हवाएं करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं. ये सामान्य से करीब 10 गुना अधिक थीं.

2 / 4 हवाएं इतनी तेज थीं कि शहर में कई जगह पेड़ धराशाई हुए, कई घरों में पानी जमा हो गया. कोठी रोड स्थित पेड़ गिरे, तो माधव नगर अस्पताल के सामने एक कैंटीन के अंदर पेड़ गिरने की भी सूचना आई. यहां 5 लोग थे, जो बाल-बाल बच गए. जानकारी के मुताबिक, शहर में 300 से ज्यादा पेड़ गिरे.

3 / 4 मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 31 मई तक मानसून केरल में दस्तक दे सकता है. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून सोमवार को केरल तट से टकरा सकता है. विभाग ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि मानसून निर्धारित समय से पहले आ गया. केरल में मानसून के पहुंचने की सामान्य तारीख एक जून है.

4 / 4 विभाग ने कहा है कि 30 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. इसकी वजह से मछुआरों को अगली सूचना तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

First published: May 29, 2021, 9:33 AM IST